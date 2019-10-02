Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Vatandaşa hizmetin mesaisi olmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başkonsoloslukların yurt dışında yaşayan vatandaşlara devletin sıcaklığını hissettirecek bir yaklaşımla onların sorunlarına etkili çözümler üretmesi gerektiğini vurgulayarak,"Vatandaşa hizmetin mesaisi olmaz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Vatandaşa hizmetin mesaisi olmaz
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Isparta Düğün Salonları

DÜSSELDORF - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansları kapsamında bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, başkonsoloslarla da dönem dönem bölgesel ölçekli toplantılar yaptıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 86 başkonsolosluğunun olduğunu belirterek 42 başkonsolosun yer aldığı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'nda geniş katılımlı bir toplantı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik tüm gelişmelerin başkonsolosların çalışma alanına dahil olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün Türk diplomasisini dünyada en ayrıcalıklı kılan unsurlardan biri vatandaşlarımıza sunduğumuz konsolosluk hizmetlerinin kalitesi, niteliği, hızı ve çeşitliliğidir. Son dönemde birçok ülkeden farklı ülkelerde yaşayan vatandaşları için de bizim başkonsolosluklarımızın hizmet vermesi yönünde talepler de alıyoruz." diye konuştu.

Başkonsoloslukların vatandaşların karşılaştığı sorunların çözümü için ilgili makamlarla hızla devreye girdiğini ve sürecin takipçisi olduğunu anlatan Çavuşoğlu, iş akışının daha hızlı olması için mevzuatın sadeleştirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarlarla görüşülmesi ve yapay zeka başta olmak üzere modern ve dijital imkanların diplomasiye uyarlanması çalışmalarının da yürütüleceğini belirtti.

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetler arttı

Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların sorunlarının çözülmesi için hükümetin birçok adım attığını belirterek, dövizli askerlik ödemelerinin yurt dışı misyonlarınca alınmaya başlanması, pasaport harçlarının yurt dışında yaşayan vatandaşlar için düşürülmesi, sanalpost sistemi ile işlemlerin yapılması, yurt dışında temsilciliklerde yapılan noter işlemlerinin Türkiye'de de görüntülenebilmesi, sekiz yabancı dilde adli sicil belgesi verilmesi, yabancı ülke makamlarının aldığı boşanma kararlarının aile kütüğüne işlenmesi gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlar için devreye giren hizmetleri örnek verdi.

Türkiye'nin yurt dışındaki misyon sayısını arttıracağını vurgulayan Çavuşoğlu, her vatandaşa ulaşmak için gezici konsolosluk hizmetinin de devam edeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların işlemlerini artık sadece kayıtlı oldukları konsoloslukta değil, herhangi bir konsoloslukta yapabildiğini hatırlatarak, randevu sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra başkonsolosluklara acil çözülmesi gereken sorunlarla gelen vatandaşlara da yardımcı olunacağını belirtti.

"Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi'nde 6 milyondan fazla çağrıya yanıt verdik"

Bakan Çavuşoğlu, günün her saati hizmette olan Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi'nin bugüne kadar 6 milyondan fazla çağrıya yanıt verdiğini de vurguladı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki seçimler için oy kullanımının kolaylaşması için yenilikler getirildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, bunun yanı sıra vatandaşların ana dillerini ve kültürlerini unutmadan bulundukları toplumların sosyal ve siyasal hayatına uyumlu olmaları konusuna da önem verdiklerini belirtti.

Vatandaşların siyasette, ticarette, sporda, sağlıkta ve her alanda başarı hikayelerinin çoğaltılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, başkonsoloslara "Buradaki Türk toplumunun güçlenmesi için gereken çalışmaları yapmanız sizlerden beklentimizdir." dedi.

"Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek"

Son dönemde özellikle Batı Avrupa'da Türk toplumuna dair dışlayıcı tutumların çoğaldığını, ayrımcı ve ırkçı politikaların sistematik ve görünür şekilde devlet kademelerine sirayet ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, dil ve din unsurunun Türk toplumunun geleceği için çok kritik iki alan olduğunu söyledi.

Yurt dışında görevlendirilen 1361 öğretmeninin 660'ının Avrupa ülkelerinde görev yaptığını ve yurt dışındaki vatandaşlar içinde Türkçe eğitimi alabilecek seviyede 18 yaş altında1,5 milyonun üzerinde gencin olduğunu belirten Çavuşoğlu, anadil derslerinin yaygınlaşması ve okullardaki başarının artması için eğitim ataşelikleri, veli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki din görevlilerinin yaşadığı sorunların sadece Türk vatandaşlar için değil, Avrupa'daki tüm Müslüman toplumun inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı bir hal aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün bu meseleleri görev bölgelerinizde, müttefiklerimizin kapılarını sonuna kadar araladığı FETÖ'cülerin bir istismar alanı olarak kullandığı da muhakkak. O yüzden FETÖ'ye karşı da kararlı mücadelemizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek."

Son yıllarda, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılarda artış gözlemlendiğini kaydeden Çavuşoğlu, başkonsoloslukların yabancı düşmanlığına maruz kalan vatandaşlara her türlü desteği vermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Muhataplarınıza ötekileştirici söylemlerin ırkçı saldırılara ortam hazırladığını hatırlatın"

SETA tarafından yayınlanan Avrupa'da İslamofobi raporuna göre geçen yıl Fransa'da 676, Avusturya'da 540, Almanya'da 678 İslamofobik vaka kaydedildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, camilere yapılan ihbar ve saldırıların, evlere bırakılan tehdit mektuplarının peşinin asla bırakılmayacağını söyledi.

Yurt dışındaki vatandaşların karşılaştığı sorunların hukuk danışmanları aracılığıyla da takip edildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, başkonsolosların sadece vatandaşlarla değil, yerel yönetimlerle de temasta kalmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Başkonsoloslar olarak sadece vatandaşlarımızla değil, yerel siyasetçilerle de muhatap oluyorsunuz. Siyasi liderlerin sağduyu sahibi olmaları, ayrıştırıcı dilden uzaklaşmaları, inanç ve etnik köken üzerinden siyaset yapmamaları, özellikle de kullanılan dile dikkat etmeleri gerekiyor. Zira ötekileştirici ve toplumun belli kesimlerini dışlayıcı söylemler bu tür ırkçı saldırılara ortam hazırlayabiliyor. Bunu muhataplarınıza lütfen hatırlatın."

"Vatandaşa hizmetin mesaisi olmaz"

Yurt dışında yaşayan vatandaşların çocuklarının velayeti konusunun artık daha büyük bir ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk vatandaşların koruyucu aile olması konusunda bilgilendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu ayrıca, yurt dışındaki Türk ailelerin artan boşanma oranları, vatandaşların sınır kapılarında yaşadığı sıkıntılar gibi konulara da odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Başkonsoloslukların ana işlevinin konsolosluk işlemlerinin çok ötesinde, vatandaşların hak ve çıkarlarının korunması olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Başkonsoloslarımızın vatandaşlarımıza devletin sıcaklığını her daim hissettirecek müşfik bir yaklaşımla, onların istek ve sorunlarını ele almalarını ve bu sorunlara etkili ve kalıcı çözümler üretmelerini bekliyoruz. Vatandaş taleplerinin süratle karşılanması öncelikli hedefiniz olsun lütfen. Öte yandan, vatandaşa hizmetin mesaisi olmaz. 'Şu saatte işlem yapılacak' ya da 'Bu saate kadar derdin varsa anlat' olmaz. Biz hepimiz siyasetçi olarak, büyükelçiler ve başkonsoloslar olarak devletimize ve milletimize hizmet etmek için bu görevleri üstlendik. Dolayısıyla, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde, gece yarısı, hafta sonu veya tatil demeden hızlı bir şekilde vatandaş işlemlerini gerçekleştirin."

Çavuşoğlu, başkonsolosların "vatandaş neredeyse oraya giderek" her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeleri ve sahada aktif olmaları gerektiğini de vurguladı.

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