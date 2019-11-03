ANKARA/DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasına Somali'nin Beledveyne kentinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somalili yetkililerle temas halinde olduğunu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayın selden etkilenen halka yardım faaliyetlerini başlattığını duyurdu.

Dünyanın Somali halkının çektiği acılara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantı uluslararası camiaya Somali'nin uzun süredir devam eden sorunlarına odaklanması için yapılan güçlü bir çağrıdır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Somali'nin acılarını dindirmek öncelikle ümmetin görevidir. Farklılıklarımızı bir yana bırakıp Somali'de barışı ve refahı sağlamak için ortak bir tutum takınmalıyız. Aynı zamanda Somali'nin dünyadaki konumunu yükseltmek için birlikte çalışmalıyız. Somali'nin siyasi istikrarını sağlamak, ulusal güvenlik güçlerini yeniden yapılandırmak ve ekonomik gelişmeye imkan tanıyacak ortam yaratmak için bizim yardımımıza ihtiyacı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu anlamda kapsamlı bir vizyonu bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bugün kalkınma çabalarını desteklemek amacıyla Somalili kardeşlerimizle sahada aktif şekilde çalışıyoruz. İnsani ve kalkınma yardımlarımız şu ana kadar 1 milyar doları geçmiş durumdadır. Güvenlik alanının reformu ile Somali ulusal güvenlik güçlerinin yeniden yapılanmasını desteklemeye devam ediyoruz. Eş-Şebab ve diğer terör örgütleriyle mücadelesinde Somali hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz. Doğrudan bütçe katkılarımıza ek olarak Somali'de özel sektör yatırımlarını da destekliyoruz. Odaklandığımız bir diğer temel alan da eğitim. Türkiye, 1992'den bu yana Somalili öğrencilere binden fazla burs sağlamıştır. Maarif Vakfı, Mogadişu ve Hargeysa'daki okullarıyla geleceğin liderlerini ve profesyonellerini eğitmektedir. Sağlık alanında modern hastaneler, bir mesleki okul ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla sahada aktif haldeyiz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somali'deki tüm uluslararası girişimlere katıldığını ve bunları desteklediğini söyledi.

"Somali ile Somaliland arasındaki görüşmelerde kolaylaştırıcı ve ara buluculuk rolü sunuyoruz." diyen Çavuşoğlu, 2020'de yapılacak seçimlerin Somali'nin geleceği açısından dönüm noktası teşkil edeceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, federal hükümeti 2020'de siyasi yol haritasını uygulaması için desteklediklerini belirterek şunları ifade etti:

"Federal hükümet ile eyalet hükümetleri arasında işlevsel bir federal sistem için daha yapıcı ilişkiler görmeyi umut ediyoruz. Son birkaç yılda federal hükümetin kaydettiği ilerleme ve başarıları takdir ediyoruz. Ancak Somali'nin tamamında güvenlik, istikrar ve kalkınmayı sağlamak uluslararası desteği gerektiriyor. Kaynak olmadan Somali'nin yeniden inşası mümkün olmaz. Bu Temas Grubu, önce İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine, daha sonra uluslararası camiaya ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için liderlik edebilir. Bu bizim sorumluluğumuzdur ve çok hızlı hareket etmemiz şarttır."

Muhabir: Tuğrul Çam



