Dışişleri Bakan Yardımcı Kıran: Barış Pınarı Harekatı'na başlamak tarihi bir karardı

Dışişleri Bakan Yardımcı Kıran, "Bu operasyonla (Barış Pınarı Harekatı) birlikte dünyada inanılmaz bir algı operasyonu ve bombardıman oldu." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcı Kıran: Barış Pınarı Harekatı'na başlamak tarihi bir karardı
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Yardımcı Yavuz Selim Kıran, Barış Pınarı Harekatı'nın tarihi bir karar olduğunu belirterek, "Bu kararı alabilecek dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider yoktur. Hiçbir lider bu cesareti gösteremez." dedi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından 11. Dönem Vizyon Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kıran, çalıştaydaki konuşmasında, ASKON'un 28 Şubat döneminin karanlık atmosferine rağmen ülkeyi aydınlığa çıkarma idealini paylaşan yatırımcıların bir araya geldiğini ve bugün 17 milyar doları aşan ihracat payını Türkiye'ye kazandırdığını söyledi.

Türkiye'nin 2002'deki ihracat rakamının 36 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Kıran, bugün bu rakamın 170 milyar dolar civarına geldiğini vurguladı.

Kıran, Türkiye'nin birçok badireler de atlattığını, buna rağmen ihracat rakamlarındaki artışın devam ettiğini anlatarak, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin hedeflerinden taviz vermediğini ifade etti.

"Yurt dışında 400 milyar dolar civarında yatırım"

Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe büyük başarılar elde ettiğini, bugün dünyanın ikinci ülkesi durumunda olduklarını belirten Kıran, şöyle konuştu:

"Müteahhitlik sektörümüzün yurt dışında 400 milyar dolar civarında yatırımları bulunuyor. O yatırımların en büyük hacmini oluşturan ülkelerin başında bundan birkaç yıl önce Libya, Yemen, Irak ve Suriye geliyordu. Bugün ülkelerdeki güvenlik ve siyasi koşullara bir bakın. Sektör o ülkelerdeki çalkantılardan zarar görmemek için çok samimi ve fedakar gayretlerde bulundu. Bir yerde yaşanan kriz sizleri hiçbir zaman demoralize etmedi. Sizler taviz vermedikçe Türkiye de bundan güç aldı. Bugün sahada ve masada güçlü diplomasi, bizim dış politikamızın en önemli sloganı, iddia ve hedefidir. Bu halka genişledikçe biz sahada da masada da çok güçlü olacağız."

Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmanın bile çok önemli bir karar olduğunu vurgulayan Kıran, hava sahasının ülkeye kapatıldığını, Rusya ve Amerika'nın kontrolünde bir iç savaş yaşan ülkeyle karış karşıya olduklarını aktardı.

"Bir terör örgütü adete düzenli ordu kuracak kadar beslenmiş ve büyütülmüş." diyen Kıran, şunları kaydetti:

"Hemen yanı başımızda ve siz o terör örgütünü oradan silip atmak, bunu gerçekleştirirken de uluslararası hukuka saygılı olmak zorundasın. Bunun hepsi çok güçlü bir diplomasi gerektiriyor. Perde arkasında çok ciddi müzakereler gerektiriyor. Biz bunu bu iddiamızla yaptık. Cumhurbaşkanımız etrafında şekillenen bu kararlılık ve dirayetle gerçekleştirebildik. Barış Pınarı Harekatı'na başlamak tarihi bir karardı ve bu kararı alabilecek dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider yoktur. Hiçbir lider bu cesareti gösteremez. Bu operasyonla birlikte dünyada inanılmaz bir algı operasyonu ve bombardıman oldu. 'Türkler Kürtlere saldırıyor, Türkler Suriye'de demografiyi değiştirecek, Türkiye başka bir ülkenin topraklarını işgal ediyor. Türkiye operasyon sonrası zorla Suriyelileri oraya gönderecek.' Pek çok safsata ve mesnetsiz iddia. Bizi durdurmak adına sadece söylemle kalmadılar, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmeye kalktılar. Bazı ülkelerin yönetimlerinden 'Türkiye'ye silah satmayız', Amerika'dan 'Yaptırım uygularız' gibi her gün yeni bir karar alındı ama hiçbir zaman kararlılığımızdan taviz vermedik. En ufak bir tereddüt yaşasaydık bu yaptırım ve tehditlere karşı en ufak bir boyun eğme eğilimi gösterseydik o zaman çok daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilirdik ama hiçbir zaman diplomasinin imkanlarından da vazgeçmedik. Dış politikada da son derece varlığını yakından hissettiğimiz çok büyük bir markamız var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise derneğin yurt içi ve dışındaki şubeleriyle 6 binin üzerinde iş insanı, 15 bin üye işletmesi, 700 bin kişiye istihdam sağlayan, üyeleri vasıtasıyla da 17 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin en sayılı iş adamları derneklerinden biri olarak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Antalya'nın 10 ayda yapmış olduğu ihracat tutarının 1 milyar 139 milyon dolar olduğunu anlatan Aydın, bu yıl özellikle mobilya, kağıt ürünleri, madencilik ürünleri, savunma ve havacılık sanayisinde atağa kalktığını gördüklerini belirtti.

Ülke ekonomisinin Gezi olayları, 17-25 kumpası, çukur eylemleri, 15 Temmuz darbe girişimi, S-400 meselesi ve son olarak da Barış Pınarı Harekatı'yla çok ciddi bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını dile getiren Aydın, "Bütün bu olaylara baktığımızda birbirinden bağımsız hareketler olmadığını görüyoruz. Hamdolsun dirayetli bir ekonomi yönetimi ile bu saldırıları bertaraf ettik. İş dünyası olarak bu mücadeleyi doğru politikalar üreterek savuşturan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimimize ve fedakar milletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
Gelendostlu Kadınların Projesine BAKA’dan Destek
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildiBurdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi03 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DETELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE03 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme04 Kasım 2019
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları TamamlandıEğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı04 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019