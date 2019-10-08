"Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı" semineri

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Dekan Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda diş hekimi katıldı.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Altay tarafından iki oturum şeklinde yapılan sunumda, günümüz diş hekimliğinde antibiyotik kullanımıyla ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenler güncel literatüre göre anlatıldı.

Dekan Prof. Dr. Alper Kuştarcı, antibiyotik tedavisinin son derece dikkatli uygulanması gerektiğini, mikroorganizmalar tarafından gelişen direncin tedavi süreçlerini aksattığını belirtti.

Aktardığı bilgi için Altay'a teşekkür eden Kuştarcı, bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.