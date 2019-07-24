"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi Adana'da, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciye bisiklet hediye edildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, valilikte düzenlenen törende, "Dikkat Sizden Notlar Bizden&qu