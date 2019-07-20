"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi Osmaniye'de "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciye bisiklet hediye edildi.Proje kapsamında trafik uygulama noktalarında çocuklara dağıtılan ve ebeveynlerine trafik kural