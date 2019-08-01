"Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyası

OSMANİYE (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında yürütülen "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyasına katılan öğrenciye katılım belgesi verildi.

Sosyal medya üzerinden kampanyaya katılan ve katılım belgesi almaya hak kazanan Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ilkokul öğrencisi Tuana Karaömeroğlu'na Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen katılım belgesi, askeri yetkililer tarafından evinde teslim edildi.

Askeri yetkililer, trafik güvenliği konusunda Tuana Karaömeroğlu'nun göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür etti.

Tuana Karaömeroğlu da belgeyi almaya hak kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



