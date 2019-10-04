"Dijital teknolojinin herkese fayda sağlayacağına inanıyoruz"

Huawei, beş yıl içinde 500 milyon insanın dijital teknolojiden faydalanmasına yardımcı olmak için Tech4All oluşumuyla çalışmalarına devam ediyor - Huawei Üst Yöneticisi Ken Hu: - "Teknoloji fildişi bir kulede oturmamalı. Bunun yerine tüm insanlığa fayda s

"Dijital teknolojinin herkese fayda sağlayacağına inanıyoruz"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Huawei Üst Yöneticisi Ken Hu, teknolojinin fildişi bir kulede oturmaması gerektiğini belirterek, "Teknoloji tüm insanlığa fayda sağlamalı. Dijital teknolojinin her insana, eve ve kuruma fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei açıklamasına göre, Tech4All Zirvesi, Huawei’nin her yılın son çeyreğinde Şangay’da kapılarını açan inovasyon odaklı küresel etkinliklerinden biri olan Huawei Connect 2019 kapsamında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Üst Yöneticisi Ken Hu, katılımcı ve kapsayıcı bir dijital yaşam için tüm ekosistemin sürece dahil olması ve kimsenin geride bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Ken Hu, Tech4All oluşumunun hedefinin, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500 milyon insanın dijital teknolojiden faydalanmasını sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Teknolojik gelişmeler, akıllı dünyanın gelişimini hızlandırıyor. Bilim ve teknolojinin kolaylıklarından yararlanırken, aynı zamanda hikayenin diğer tarafına da bakmalıyız. Dijitalde yaşamda halen boşluklar halen var. Örneğin Çin'in pek çok şehrinde yaşlılar sokakta taksi bulamayabiliyor, çünkü taksiler artık çoğunlukla mobil cihazlar üzerinden çağrılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı dünyanın altyapısı olarak bilgi teknolojileri endüstrisinin, ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde ve sosyal refahın artmasında hayati bir rol oynadığını aktaran Ken Hu, "Bilgi teknolojileri sektörü aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve insanlığın; yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, ekolojik zararlar, ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları gibi zorlukları farklı bir yönden ele almasını sağlayacaktır. Teknoloji fildişi bir kulede oturmamalı. Bunun yerine tüm insanlığa fayda sağlamalı. Dijital teknolojinin her insana, eve ve kuruma fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Herkesin dahil olduğu bir dijital ekosistem için Tech4All

Ken Hu, şirketin teknolojiyi tüm kesimler için daha yakın ve erişilebilir kılma gayretinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek, bu amaçla uzun vadeli bir girişim projesi olan Tech4All'u hayata geçirdiklerini kaydetti.

Afrikalı çocukların bugün dış dünyaya açılabileceğini, görme engelli çocukların okuma sevinci yaşayabileceğini aktaran Ken Hu, bilim insanlarının balinaların gönderdiği frekanslar hakkında daha fazla fikir sahibi olabileceğini ifade etti.

Ken Hu, Huawei'nin vizyonu ve misyonunun, tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için her insana, eve ve organizasyona dijitalleşmeyi getirmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tech4All'da üç alana odaklanacağız; teknoloji, uygulamalar ve beceriler. Yapay zeka, bulut ve mobil cihazlardaki teknolojik yeniliklerle bağlantı maliyetlerini sürekli olarak düşürmeye ve kapsam odaklı engelleri ortadan kaldırmak için çalışacağız. Ekosistemleri güçlendirecek, geliştiricilerin farklı topluluklar ve endüstriler için daha fazla uygulama oluşturmasına yardımcı olacağız. Tüm toplumun dijital becerilerini geliştirmek için yerel yönetimler, topluluklar ve diğer sektörlerle birlikte çalışacağız. Tech4All için bir yön belirlerken, dijital kapsamayı destekleyebileceğimiz dört alan tanımladık; sağlık, eğitim, gelişim ve çevre. Daha fazla insanın, daha iyi sağlık kaynaklarına kolay erişimini sağlamak için dijital teknolojinin kullanılmasını çok önemsiyoruz."


- Tech4All girişiminden İspanya’da çocuk sağlığına özel proje


Ken Hu, Tech4All oluşumunun İspanya’da çocuk sağlığı alanında bir projeyi hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pediatri bölümündeki bebeklere doğum sonrası sağlık kontrollerinde teşhis koymak son derece zordur. Örneğin bebeklerdeki doğuştan gelen göz hastalıklarının, Pediatri bölümünde teşhis edilmesi hiç kolay değil. Bebekler gözleri rahatsız olduğunda ağlarlar ve ebeveynleri çoğu zaman bunu çok daha genel sebeplerle örtüştürür. Bu bilgi eksikliği nedeniyle, göz hastalıkları olan birçok çocuk, teşhis ve tedaviden yoksun kalabiliyor. Bu durum yaşamlarının geri kalanını da olumsuz yönde etkiliyor.İspanya'da küçük çocuklarda görme bozukluğunu tespit edebilecek yeni bir tıbbi cihaz geliştirmek için IIS Aragon (yerel bir tıbbi araştırma laboratuvarı) ve DIVE (yerel bir araştırma merkezi) ile birlikte çalışıyoruz."

Tech4All kapsamında tropikal yağmur ormanlarında ekoloji odaklı bir projenin de gerçekleştirdiğini ve Huawei'nin çok sayıda kullanılmış akıllı telefonu yağmur ormanlarını izlemek amacıyla güneş enerjisiyle çalışan cihazlara dönüştürdüğünü aktaran Ken Hu, "Rainforest Bağlantısı (RFCx) teknolojisi bu telefonları yağmur ormanlarının 'kulaklarına' dönüştürüyor. Yapay zeka ile donatılan bu telefonlar, uluslararası çevre koruma örgütlerinin gezegeni daha verimli bir şekilde korumalarına yardımcı olmak için kullanılıyor. Örneğin yasadışı ağaç kesimleri bu yolla tespit edilebiliyor. Gelecek yıl, daha fazla ülkede 6 bin kilometrekarelik tropikal yağmur ormanının Rainforest Bağlantısı ile korunması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

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