"Dijital Teknoloji Geliştiriciler" projesi eğitici eğitimleri tamamlandı

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı: - "TBV olarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü desteklemek ana misyonu ile gerçekleştirdiğimiz projeler arasında önemli bir yeri olan 'Dijital Teknoloji Geliştiriciler' projesiyle veri bilimi ve yapay zeka ana başlıklar

"Dijital Teknoloji Geliştiriciler" projesi eğitici eğitimleri tamamlandı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve SAS'ın düzenlediği Türkiye’nin veri bilimi alanında ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağına ulaşmasını hedefleyen "Eğitici Eğitimleri" tamamlandı.

TBV'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası yazılım şirketi SAS iş birliğiyle gerçekleştirilen "Dijital Teknoloji Geliştiriciler" projesi Türkiye’nin dijitalleşme sürecini hızlandırmak ve geleceğin dijital ekonomisinde oyun kurucu olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Projeyle Türkiye’nin veri bilimi alanında ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağına ulaşmasını hedefleyen TBV ve SAS, bu doğrultuda "Eğitici Eğitimleri"ni tamamladı. Yeni eğitim döneminde üniversitelerin veri bilimiyle ilgili en temel ve önemli konuları bir ders kapsamında öğrencilerine sunmasını sağlayacak olan "Eğitici Eğitimleri"yle Türkiye’nin farklı noktalarından pek çok genç veri bilimi alanında dünya ile rekabet edebilecekleri bilgilere erişme fırsatını yakalayacak.


- Yüzbinlerce gence ulaşılması hedefleniyor


TBV liderliğinde yürütülecek projenin SAS ile doğrudan alakalı olan bölümünde, 2023’e kadar sürecek 5 yıllık bir dönemde, üniversite seviyesindeki gençlere veri bilimi alanında hem online hem de fiziki eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor. “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” vizyonuna destek sağlayacak şirketlerin katkısı ile TBV önderliğinde yüzbinlerce genç dijital zekanın ülkemize kazandırılması bekleniyor.

Bu eğitimin ilk ayağında; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde farklı mühendislik ve fen bilimleri fakültesi bölümlerinde öğretim görevlisi olan 11 akademisyen SAS İstanbul ofisinde SAS uzmanlarından aldıkları eğitimle geleceğin teknoloji geliştiricilerini yetiştirecekler.

İlk etapta bir dönemlik bir dersi kapsayacak olan eğitimi bir sonraki aşamaya çıkararak, öğrencilerine iki dönemlik daha kapsamlı bir program sunmak isteyen üniversiteler için de gelecek dönemin başında farklı bir eğitim programı uygulanacak.


- "Nitelikli insan kaynağına hızla ulaşmamız adına önemli bir adım"


Açıklamada görüşlerine yer verilen SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, İstanbul'da pilot olarak başlayan projeyi Anadolu'daki illere de taşıyarak Türkiye'nin her yerine ulaşmayı ve eğitimde fırsat eşitliğini hedeflediklerini belirterek,"Eğitici Eğitimleri çalışmamızla bu hedef doğrultusunda ilk adımımızı atmış olduk. İlk aşamada önde gelen üniversitelerden 11 akademisyen ile çalıştığımız bu eğitimlerle, yakın gelecekte Anadolu’da daha çok üniversiteye ulaşarak, teknolojik rekabette bizi öne taşıyacak gençlerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı da Türkiye’nin, geleceğin dijital ekonomisinde oyun kurucu olması için veri bilimi, analitik, yazılım ve programlama gibi alanlarda yeterliliğe sahip dijital teknoloji geliştirici yetiştirmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"TBV olarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü desteklemek ana misyonu ile gerçekleştirdiğimiz projeler arasında önemli bir yeri olan “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesi ile veri bilimi ve yapay zeka ana başlıkları altında dijital teknoloji geliştirecek bireylerin yetiştirilmesine katkı sunuyoruz. Daha çok gence ulaşmak için başlattığımız 'Eğitici Eğitimleri' çalışması da bu alanda ihtiyacımız olan nitelikli insan kaynağına hızla ulaşmamız adına önemli bir adım."

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