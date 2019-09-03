Dijital fabrikalar "iQ-R" ile daha akıllı

Mitsubishi Electric yeni nesil proses otomasyonu kontrolörü iQ-R ile standartları yeniden belirleyerek yüksek verimlilik sağlıyor - Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi Departman Müdürü Cem Kıbrıslı: - "iQ-R serisinin PLC

Dijital fabrikalar "iQ-R" ile daha akıllı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Mitsubishi Electric yeni nesil proses otomasyonu kontrolörü iQ-R ile standartları yeniden belirleyerek yüksek verimlilik sağlıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının akıllı fabrikalarına ürettiği teknolojilerle katma değer sağlayan şirket, tüm otomasyon bileşenlerini tek platformda birleştirip kontrol ve haberleşme entegrasyonu sağlayan iQ platformunun yeni oyuncusu iQ-R serisi ile dikkati çekiyor. Daha fazla verimlilik ve maliyet tasarrufu vadeden yeni seri, kalite ve yüksek performans öncelikleri ile tasarlanarak üretiliyor.

Fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik sağlayan ileri teknoloji otomasyon ürünleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, yeni proses otomasyonu kontrolörü iQ-R serisi ile Sanayi 4.0’ın dijital fabrikalarına hazır platform sunuyor. Yüksek ölçeklenebilirliğe sahip bir donanım platformunda üst düzey kontrol ve haberleşme entegrasyonu sağlayan ve bu sayede iş süreçlerini aynı anda izleyebilen ve eşleyebilen iQ Platform’un yeni serisi iQ-R, zorlu otomasyon ortamlarında dahi güçlü işleme performansıyla öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi Departman Müdürü Cem Kıbrıslı, fabrika kontrolünü daha akıllı hale getiren iQ-R serisinin tasarım aşamasında ekipman değerinin ve ürün kalitesinin arttırılmasına odaklandıklarını belirtti.

iQ-R serisi sayesinde kullanıcıların gelişmiş verimli bir sistemle daha düşük maliyetle daha iyi bir performans elde edebileceğini ifade eden Kıbrıslı, iQ-R serisinin PLC sisteminin başlangıcı ve tasarımından programlamaya, devam eden kurulumdan çalıştırma ve bakım işlerine kadar her evrede yüksek yarar sağladığını ve üretim hatları ile ekipmanların geliştirilmesi aşamalarında da yenilikçi bir yükselme yolu sunduğunu kaydetti.


- Yüksek performanslı CPU ile verimlilikte artış


Yeni performans standartlarıyla öne çıkan iQ-R serisinde; 0,14 msn tarama süresi, milisaniye başına 419 komuta kadar işleme kapasitesi ve 0,98 nsn’lik LD komut hızı ile verimlilikte artış sağladıklarını belirten Kıbrıslı, "Birden fazla CPU’nun gerekli olduğu işlemleri tek bir CPU ile gerçekleştirerek ciddi tasarruf sağlıyoruz. Ek olarak birden fazla CPU kullanımını destekleyerek, kullanıcıların çok daha karmaşık ve gelişmiş otomasyon uygulamaları geliştirmesine de olanak tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı, iQ-R serisinin veri aktarım gecikmelerini önlemek ve üretim kalitesini arttırmak için senkronize PLC ve ağ taraması sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çıkış modülleri ile pozisyon saptama sensör ihtiyacını ortadan kaldırarak, toplam sistem maliyetlerini azaltacak şekilde hassas kontrollü senkronizasyona imkan tanıyor. Fabrika otomasyon sürecinin önemli adımları dahili veritabanında depolanabiliyor. iQ-R serisi sayesinde ağ çökmesi ve PC veritabanı sunucusu ile haberleşmenin kesilmesi durumunda bile tüm otomasyon sistemi durmuyor. Ayrıca iQ-R, CC-Link IE Field ağ cihazları dahil tüm PLC sistemi verilerini yedekleyip geri yükleyebiliyor.

Bakım çalışmalarını ve maliyetlerini azaltan birçok işlevi bu seride bir araya getirdik. iQ-R serisinde olası hataların otomatik olarak dahili bellekte saklanabilmesine olanak tanıdık. Tüm işlemlerin bilgilerini kayıt altında tutup saklayabiliyoruz ve bu verilerin kolayca analiz edilebilmesine, bu sayede kesinti ve bakım çalışmalarını azaltmaya yardımcı oluyoruz."


- Güvenlik anahtarı koruması


Cem Kıbrıslı, iQ-R serisinin; CC-Link IE, CC-Link IE Field veya Ethernet üzerinde diğer cihazlara bağlı durumlarda ağ katmanlarını dikkate almadan herhangi bir yerdeki cihazı izlerken ve cihazdan veri toplarken Mitsubishi Electric Seamless Message Protocol (SLMP)’den yararlanmayı sağladığını ifade etti.

Bu sayede kullanıcıların haberleşme kurulumu için kod yazmaya gerek duymadığını ve haberleşme için PLC ve bağlı cihazları etkinleştirmek amacıyla haberleşme protokolünü ve etiketlerini seçmelerinin yeterli olduğunu belirten Kıbrıslı, "iQ-R serisinin CPU içine bir donanım güvenlik anahtarının takılabilmesiyle ekstra koruma sağlıyor. Böylece yetkili kişi dışında bir program değişiminin ya da kopyalamanın önüne geçilebiliyor. Ayrıca güvenlik anahtarındaki verilerin şifrelenerek korunmasıyla cihazlara erişimin kısıtlanması sağlanıyor ve bu sayede ekstra güvenlik duvarı oluşturulabiliyor. iQ-R serisi, tüm bunları kullanıcı kimlik doğrulama işlevine ek olarak çalıştırıyor. iQ-R serisinin kullanıcılar için kolay bir yükseltme yolu sağlayacak şekilde mevcut MELSEC System Q modülleri ve terminal blokları ile tam uyumlu. MELSEC System Q için yazılmış programların sistem yükseltmelerinde programlama maliyetlerini azaltacak şekilde doğrudan iQ-R serisine taşınabilmesi de serinin dikkat çeken bir diğer özelliği." değerlendirmesinde bulundu.



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