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Devlet Tiyatroları biletleri satışa sunuldu

Yeni sanat sezonunun ilk turunda 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 1 Ekim Salı gününden itibaren sanatseverlerin karşısına çıkacak - 2019-2020 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden ve Devlet Tiyatr

Devlet Tiyatroları biletleri satışa sunuldu
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Yeni sanat sezonunun ilk turunda 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları (DT), 1 Ekim Salı günü perde açacak.

2019-2020 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden ve Devlet Tiyatroları gişelerinden bugün satışa sunuldu.

Gişeye gelerek bilet almak isteyen tiyatroseverler, ilk biletlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un elinden aldı.

Sanatseverleri tüm oyunları izlemeye davet eden Kurt, çalışanlar ve tiyatroseverler adına hayırlı bir sezon olmasını dileyerek, seyircilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Hüseyin Rahmi'den Adalet Ağaoğlu'na

Türk edebiyatının usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın "Gulyabani" eseri, tüm zamanların yazarı William Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Türk öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı", Türk oyun yazarı Ekrem Reşit Rey’in "Lüküs Hayat", ünlü Alman tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht’in "Küçük Burjuva Düğünü', Adalet Ağaoğlu’nun "Kozalar" isimli oyunları Devlet Tiyatrolarının bu sezon ilk turdaki yeni oyunları arasında yer alıyor.

Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek’in "Reis Bey"i, Orhan Kemal'in "Üç Kağıtçı"sı, Dostoyevski’nin ölümsüz eseri "Suç ve Ceza" ve Moliere'in "Cimri"si de bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edilecek.

Devlet Tiyatroları, yeni oyunların yanında sezon içerisinde gerçekleştireceği projelerle de sezona damga vurmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezonlarda gerçekleştirilen ve tiyatroseverler tarafından ilgiyle takip edilen "Nöbetçi Tiyatro" uygulamasının kapsamı genişletilecek.

- Atölye çalışmalarına devam

Bu sezon ilk kez İstanbul DT de perdelerini 1 Temmuz'a kadar açık tutarak sanatseverlerle buluşacak.

DT'de ilk kez gerçekleştirilen üniversitelerin yazarlık bölümü öğrencileriyle yapılan atölye çalışmaları da devam edecek.

DT'nin 70'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlıklar yapılarak, kurumun tarihini anlatan görsellerin de yer alacağı bir gösteri Ankara, İstanbul ve İzmir'de sergilenecek.

- Ankara sahnelerinde 8 yeni oyun

Yeni sezonda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise Ankara’da sahnelenecek.

Ankara DevletTiyatrosu 2019-2020 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun ile başlayacak.

"Küçük Burjuva Düğünü", "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını", "Vatan Yahut Namık Kemal", "Lüküs Hayat", "Maskeliler", çocuk oyunu ‘Mavi Pullu Balık’, "Leyla ile Mecnun" ve "Gulyabani" Ankara sahnelerinde seyirciyle buluşacak.

"Küçük Burjuva Düğünü" Şinasi Sahnesi'nde, "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" ve "Leyla ile Mecnun" Küçük Tiyatro'da, çocuk oyunu "Mavi Pullu Balık" Akün Sahnesi'nde,"Gulyabani" Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde, "Maskeliler" Stüdyo Sahne'de, "Vatan Yahut Namık Kemal" Oda Tiyatrosu'nda ve "Lüküs Hayat" Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

- "Lüküs Hayat" ilk kez DT sahnelerinde

Ekrem Reşit Rey’in yazdığı "Lüküs Hayat", 1930'ların Türkiye'sinde Batılılaşma özentisinde olanlarla halk kesiminden insanlar arasında doğan komik durumları anlatacak.

Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk kez perde açacak olan Murat Atak'ın yönettiği oyun, 5 Ekim Cumartesi günü Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Yazıldığı dönemin izlerini taşıyan Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü", hem insan psikolojisine, yabancılaşmaya ve çatışmalara dikkati çekerken hem sessiz sinema ögeleri içeriyor hem de dans ve müzikleriyle seyirciyi eğlendirmeyi amaçlıyor.

4 Ekim Cuma günü Şinasi Sahnesi'nde prömiyer yapacak oyunun rejisörlüğünü Cem Emüler üstleniyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı ve prömiyeri 4 Ekim Cuma günü yapılacak olan "Gulyabani" oyununu Volkan Özgömeç yönetiyor. Oyun, dönemin İstanbul’unu yalın bir şekilde anlatıyor.

Oldukça az dekor kullanılarak orta oyunu tadında sahnelenecek oyunda, seyirciler de zaman zaman oyunun içinde yer alacak.

- Büyük aşk hikayesi "Leyla İle Mecnun"

Ankara’da bu sezon ilk kez perde açacak oyunlardan İskender Pala’nın yazdığı "Leyla ile Mecnun" ise Fuzuli'nin yüzyıllar önce yazdığı aşkı anlatacak. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt’un yönettiği oyun 22 Ekim Salı günü prömiyer yapacak.

Savaşın ortasındaki Filistin’de parçalanmış bir ailenin mücadelesini ve trajedisini gösteren ve 3 Filistinli erkek kardeşin ihanet ve aldatma üzerine, ölüm, kalım mücadelesini anlatan Ilan Hatsor’un yazdığı "Maskeliler" oyunu Kosovalı yönetmen Nafiz Sami Gürcüali yönetmenliğinde 15 Ekim Salı günü Stüdyo Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Ergün Sav’ın yazdığı ve Faruk Günuğur’un yönettiği "Vatan Yahut Namık Kemal", Güngör Dilmen’in yazdığı ve Sinan Pekinton’un yönettiği "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını" ve Haluk Işık’ın yazdığı ve Edip Tümerkan’ın yönettiği çocuk oyunu "Mavi Pullu Balık" ise Ankara’nın yeni sezondaki iddialı oyunları arasında yer alıyor.

"Vatan Yahut Namık Kemal" 1 Ekim Salı günü, "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını" 3 Ekim Perşembe ve çocuk oyunu "Mavi Pullu Balık" ise 15 Ekim Salı günü prömiyer yapacak.

- Diyarbakır sahnelerinde 6 prömiyer

Yeni sezonda 6 yeni oyunla perde açacak olan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu en çok yeni oyunun sahneleneceği ikinci şehir olurken, "Kozalar", "Amak-ı Hayal", "Anlaşılmaz Konuşmalar", "Çocuğum (Bebeğim)", "Karar" ve çocuk oyunu "Kostümlü Rüzgar" Diyarbakır seyircisiyle buluşacak yeni oyunlar olacak.

- Bölgelerde yeni oyunlar

"Kaçış 3: Kıyamete Çağrı", "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ve "İyi Şanslar" isimli oyunlar ile İstanbul’da prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, şu oyunları da seyircilerle buluşturacak:

İzmir'de "Arf Sabiti", "Kanlı Düğün" ve "Annemin Son Çılgınları", Bursa’da "Keşanlı Ali Destanı" ve "Şair-Şiir Şuur", Adana'da "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" ve "Ayrılık", Trabzon’da "Kuzguncuklu Fazilet", Antalya’da "Buzlar Çözülmeden", Erzurum’da "Kayıp El" ve çocuk oyunu "Çizmeli Kedi", Konya’da "Kasetçi", Sivas’ta "Bir Güz Çiçeği Hürriyet", "1919 Şafak" ve çocuk oyunu "Alice Harikalar Diyarında", Van’da "Yanlışlıklar Komedyası."

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