HATAY - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi yüzde 40 fiziksel engelli Hatice Ceren, aldığı hibe desteği sayesinde kendi işinin patronu oldu.

Hassa'dan 80 kilometre uzaklıktaki il merkezindeki İŞKUR ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nca (KOSGEB) 3 yıl önce düzenlenen girişimcilik kursuna katılan 43 yaşındaki Ceren, 20 günlük eğitimi başarıyla tamamlayarak belgesini aldı.

Bu süreçte projeleri de takip eden Ceren, aynı yıl içerisinde İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlülere İş Yeri Açma Projesi"ne başvurarak 36 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Hibe desteğiyle pide salonu açarak bir yandan vatandaşlara kendi eliyle yaptığı pideleri sunan Ceren, diğer yandan da üç kadına istihdam imkanı sağladı.

Hatice Ceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimcilik eğitiminin ardından aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu olduğunu söyledi.

Fırıncı ustası olan eşinin de desteğiyle ilçede pide salonu açtığını dile getiren Ceren, kendisi ve üç kadın çalışanının hazırladığı pidelerin beğenildiğini kaydetti.

İşlerinin çok iyi olduğunu aktaran Ceren, "Hem ben hem de çalışanlar kadın olduğu için daha hijyenik olduğunu düşünerek vatandaşlar bizi tercih ediyor." dedi.

- "İşimizi büyütmeyi düşünüyoruz"

KOSGEB ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile görüşmeler yaptığını, işini daha da büyütmek istediğini belirten Ceren, şöyle devam etti:

"Şu an KOSGEB ve DOĞAKA ile irtibat halindeyim. Eğer projemiz kabul edilirse ekmek fabrikası kurmayı istiyorum. İşimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda 10-15 kişiye daha istihdam sağlamayı istiyorum. Tabii kadın ağırlıklı istihdam olacak. İlçemiz küçük bir yer olduğu için kadınların çalışması daha iyi olacak."

Fırıncı Mustafa Ceren de eşine pide pişirme başta olmak üzere her konuda destek olduğunu belirtti.

Hassa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Faruk Ak ise ilçedeki tek kadın pideci olan Ceren'i tebrik ederek emsallerinin artmasını temenni etti.



