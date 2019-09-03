Ders kitabı ve makalelere saklanmış zararlı yazılımlara dikkat

Kaspersky uzmanları, okullar ve üniversiteler için kullanıma hazır makaleler ve ders kitapları şeklinde gizlenmiş 53 bin 531 adet zararlı veya istenmeyen dosya tespit etti - Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maria Federova: - "Ders kitaplarına ve diğer eği

Ders kitabı ve makalelere saklanmış zararlı yazılımlara dikkat
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kaspersky uzmanları tarafından okullar ve üniversiteler için kullanıma hazır makaleler ve ders kitapları şeklinde gizlenmiş 53 bin 531 adet zararlı veya istenmeyen dosya tespit edildi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, hazır makaleler ve ders kitapları şeklinde gizlenmiş 53 bin 531 zararlı dosya, Ağustos 2018 ila Temmuz 2019 arasında 104 bin 819 kullanıcıya yönelik 356 bin 662 saldırıda kullanıldı. Saldırıların bir önceki yıla göre yüzde 21 azaldığı tespit edildi. Söz konusu bilgiler, Kaspersky’nin "Okula Dönüş" raporunda öne çıkan bulgular arasında yer aldı.

Fiyatları bazılarına pahalı gelse de okul kitapları eğitim programlarının vazgeçilmez bir parçası ve birçok ders kitabını internette bulmak mümkün. Öğrenciler, kitapları ve makaleleri korsan sitelerden veya dosya paylaşım forumlarından indirerek yüksek maliyetten kaçınma yolunu tercih edebiliyor. Tehdit grupları da zararlı yazılımları yaymak için öğrencileri kandırıp onların bilgi ihtiyacı ve akademik başarı arayışlarından yararlanmaya çalışıyor.

Bu amaçla toplam 17 bin 755 adet tehdidin ders kitabı şeklinde yayıldığı tespit edildi. Bunlar en çok İngilizce (2080), matematik (1213) ve edebiyat (870) ders kitabı şeklinde görüldü. Bu şekilde gizlenen tehditlerin büyük çoğunluğu çeşitli dosyaları indirmek için kullanılan programlar oldu. İndirilen dosyalar, çok zararlı olmayan reklam yazılımları veya istenmeyen yazılımlardan para çalma odaklı zararlı yazılımlara kadar uzanıyor.

Diğer 35 bin 776 tehdit ise çeşitli konulardaki makaleler ve öğrenci ödevleri oldu. Tehditleri yakından inceleyen araştırmacılar, sıra dışı bir durumu fark etti. Vakaların yüzde 35,5'inde kullanılan zararlı yazılımın 8 yıl önce çıkan bir "solucan" olduğu anlaşıldı. Bu eski tür tehdit günümüzde pek sık görülmüyor ve bu zararlı yazılım daha önce özellikle USB bellekler aracılığıyla dağıtılıyordu. Daha ayrıntılı inceleme sonucunda uzmanlar, solucanın düzenli güvenlik güncellemesi almadan eski sürüm programların kullanıldığı öğrenci baskı hizmetlerindeki bilgisayarlarda yaşadığını belirledi. Bu bilgisayarlara da baskı için getirilen bir makale ile bulaştığı anlaşıldı.


- "Eğitim kurumlarının güvenlik önlemi alması gerekiyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maria Federova, ders kitaplarına ve diğer eğitim materyallerine para ödemek istemeyen öğrencilerin siber suçlulara fırsat sunduğunu belirtti.

Bu durumun eğitim kurumları için de ciddi bir soruna dönüştüğünü vurgulayan Federova, şunları kaydetti:

"Zararlı dosya, okul ağına bulaştığında kolayca yayılabiliyor. Tüm okullar, vakalara etkili müdahale edecek durumda değil. Eğitim kurumları dolandırıcıların en tipik hedeflerinden biri olarak kabul ediliyor. Tehdit grupları da buldukları tüm fırsatları değerlendiriyor. İşte bu nedenle, bu tür kurumların güvenlik önlemleri alması büyük önem taşıyor."


- "İşletim sistemlerinin güncel sürümlerini kullanın"


Kaspersky, zararlı yazılım kurbanı olmaları için öğrencilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Şüpheli görünen veya tanımadığınız birisinden gelen e-posta eklerini açmayın. İndirilen dosyaların uzantılarına dikkat edin. Akademik kitaplar indirmek istiyorsanız dosyanın uzantısı .exe olmamalıdır. İhtiyacınız olan kitapları internet dışında veya yalnızca güvenilir internet kütüphanelerinde arayın.

Paylaşmak için size bir USB sürücü veren kişinin kim olduğuna dikkat edin. Tanımadığınız kişilerden USB sürücü almayın. Kaspersky Internet Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmaya başlayın. Bu çözümü, bilgisayarınıza takılan tüm harici sürücü veya USB sürücüyü otomatik olarak tarayacak şekilde ayarlayın."

Kaspersky, üniversitelere ve okullara ise "Makinelerde işletim sistemlerinin güncel sürümlerini kullanın. Okul veya üniversitenin ağını internet veya USB cihazlardan gelebilecek zararlı yazılımlara ve tehditlere karşı koruyabilecek, Kaspersky Endpoint Security for Business gibi kurumlara özel bir siber güvenlik ürünü kullanın." önerilerinde bulundu.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek
Isparta'da havadan trafik denetimi
Vali Seymenoğlu Sağır Köyünde Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Isparta'da Coşkulu 30 Ağustos Gecesi 2019
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı
Doğal gaza yüzde 15 zam geldi
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var
Isparta'da şüpheli ölüm
​Isparta'da 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi
Isparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi
Isparta'da muhtarlara göçmenler ve depremler hakkında bilgilendirme
Isparta artık iddialı bir Golbol takımına sahip
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdeısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri 29 Ağustos 2019
Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Iyaş'tan Geleneksel İndirim FestivaliIyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali28 Ağustos 2019
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandıIsparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı28 Ağustos 2019
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildiIsparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi29 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşlarıZam sonrası memurların 2020-2021 maaşları29 Ağustos 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuruIsparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru29 Ağustos 2019
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı29 Ağustos 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandıKalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı29 Ağustos 2019
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 29 Ağustos 2019
ITB Yönetimi GÜLAR'ı Ziyaret EttiITB Yönetimi GÜLAR'ı Ziyaret Etti28 Ağustos 2019