Deprem bölgesinde yeni konut seferberliği

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Denizli'deki depremden etkilenen Bozkurt ilçesinde 150, Çardak ilçesinde 100 konut ve 2 cami için yapım talimatı verdiklerini ifade etti.

Deprem bölgesinde yeni konut seferberliği
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Isparta Düğün Salonları

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de dün yaşanan depremden en fazla etkilenen Bozkurt ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından kaymakamlık önünde yaptığı basın açıklamasında, deprem sonrası valilik koordinasyonunda hızlı bir şekilde aksiyon alındığını, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında hızlı hareket edildiğini belirtti.

Bugün Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından binaların hasar tespit durumlarının incelendiğini, akşam itibarıyla bu çalışmanın tamamlanacağını kaydeden Kurum, can kaybının yaşanmadığını, deprem nedeniyle yaralanan 81 vatandaşın tamamının taburcu edildiğini bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarına göre Bozkurt'ta incelenen 761 binadan 88'inin ağır hasarlı, 673'ünün az hasarlı, Çardak ilçesinde de incelenen 215 binanın 20'sinin ağır hasarlı, 195'inin hafif hasarlı olduğunu aktaran Kurum, "Toplamda Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda. Tespitlerin tamamını bugün akşam en geç yarın öğlene kadar tamamlayacağız. Bu tespitlerle birlikte AFAD Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız hak sahipliği sürecini başlatacaklar." dedi.

"En geç 5-6 ayda tamamlanacak"

Bakan Kurum, hak sahipliği süreci ilerlerken bir yandan da TOKİ Başkanlığına inşaat sürecinin başlaması için talimat verdiklerini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu çerçevede Bozkurt'ta stadyumun yanında çadırların kurulduğu alana 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Tutluca Mahallesi'nde ağır hasarlı camimiz var. 800 nüfusa hitap eden bu caminin de hemen yıkım işlemini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Yapımı da ay sonu başlamak suretiyle yöresel değerleri taşıyacak Selçuklu mimarisindeki camimizi de yapacağız. Çardak'ta da 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."

İnşaatların en geç 5-6 ay içinde tamamlanacağını, hak sahipliği çalışmaları neticesinde evlerini kendileri yapmak isteyen vatandaşlara da hak ediş karşılığı kredinin Afet İşleri Başkanlığı tarafından verileceğini, sürecin eş zamanlı ilerleyeceğini aktaran Kurum, bu kredinin de faizsiz 15 yıl ödemeli 101 bin lira olduğunu kaydetti.

Geçen aylarda deprem yaşayan Acıyapam'da da 168 ağır hasarlı binanın bulunduğunu, TOKİ'nin yaptığı konutlardan merkez ve köylerdeki hak sahibi vatandaşların yararlanabileceğini dile getiren Kurum, "Bozkurt'ta, Çardak'ta, Acıpayam'da ve Denizli merkezdeki tüm depremzedelerimizin, hak sahiplerinin yaralarını en kısa zamanda sarmış olacağız." dedi.

Kentsel dönüşüm seferberliği

Çardak ve Bozkurt belediyelerine maddi yardım yapıldığını da kaydeden Kurum, ülkenin yüzde 66'sının, nüfusun ise yüzde 71'inin deprem bölgesinde yer aldığını, bu depremlerin kentsel dönüşümün ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Çok şükür hiç can kaybımız olmadı. Mal kaybımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bize, 'hızlı bir şekilde halledelim, vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde süreci tamamlayalım' talimatları oldu. Tüm Denizli'mize, Çardak'ımıza, Bozkurt'umuza geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Hızlı bir şekilde de tüm ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini de kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşımızın canı, malı bize emanettir."

Ağır hasarlı ve az hasarlı binalarla ilgili vatandaşlara tebliğde bulunulacağını, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, az hasarlı binalara da girilebileceği yönünde en geç yarın öğlene kadar bilgi verileceğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Ağır hasarlı hiçbir kamu binası olmadığı bize bildirildi. Az hasarlı binalarımız var veya daha önceden dönüştürülmesi kararı alınan binalar var ama deprem sebebiyle hiçbir ağır hasarlı kamu binası yok.

En geç yarın öğlene kadar tüm binalarımızın ağır ve hafif hasarlılık durumunu kaymakamlıklarımızda ilan edeceğiz. Yarın öğlene kadar hiçbir vatandaşımızın riskli olan ağır hasarlı veya az hasarlı, zarar görmüş binasına hiçbir şekilde girmemesini tebliğ ettik. Yarın öğlen bu durum netleşecek, netleştiği zaman vatandaşlarımız az hasarlı binalara gerekli tedbirleri almak suretiyle girebilirler ama ağır hasarlılara hiçbir şekilde girmelerine müsaade edilmeyecek. Şu an vatandaşımızın barınma, yeme içme problemi yok."

Denizli'deki depremde mühendislik hizmeti almayan yığma ve kerpiç binalarda hasarın daha fazla olduğunun tespit edildiğini dile getiren Kurum, yeni yönetmeliğe göre yapılmış betonarme binalarda depremin fazla hissedilmediğini bildirdi.

Bakan Kurum, 17 Ağustos'un 20. yılına yaklaşıldığının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

"17 Ağustos'ta bütün Türkiye ağladı. 17 bin 480 canımız gitti. O gün tüm ülkemiz seferber oldu, yaralarımızı hızlı bir şekilde sardık. Daha gidecek çok yolumuz var. Kentsel dönüşüm tek taraflı yapılacak iş değil. Bu işin içinde vatandaşlarımız, yerel yönetimlerimiz de var. Biz de bakanlık olarak her tür desteği vereceğiz. Yenilenmesi gereken hala 6,7 milyon konutumuz var, bağımsız birimimiz var. Açıkladığımız eylem planı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde hak sahibi vatandaşlarımızla omuz omuza her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 65 ilimizi ziyaret ettik gittiğimiz her ilde acil öncelikli dönüştürülmesi gereken alanların tespitlerini yaptık. Bu yıl için TOKİ Başkanlığımıza yaklaşık 50 bin konuta ilişkin talimatlarımız oldu."

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