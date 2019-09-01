Denizde yüzerken eşyaları çalındı ANTALYA - Antalya'da Konyaltı ilçesinde denize giren iki kişinin eşyaları çalındı.Almanya'dan tatil yapmak için Antalya'ya gelen O.E. ve K.Ö. kıyafet, para ve cep telefonlarını kıyıya bırakarak denize girdi. Denizden çıktıklarında eşyalarını