ANTALYA - Antalya'da Konyaltı ilçesinde denize giren iki kişinin eşyaları çalındı.
Almanya'dan tatil yapmak için Antalya'ya gelen O.E. ve K.Ö. kıyafet, para ve cep telefonlarını kıyıya bırakarak denize girdi. Denizden çıktıklarında eşyalarını bulamayan iki gurbetçi durumu polise bildirdi.
Çevrede inceleme yapan ekipler, bir sonuç alamayınca ifade almak için gurbetçileri Bahçeli Karakolu'na götürdü.
Çalınan cep telefonlarının Teomanpaşa Mahallesi'nde sinyal alınması üzerine ekipler bölgede araştırma yapmaya başladı.