DenizBank ve Shell’den, üreticilere akaryakıtta sıfır faiz fırsatı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: - "Sektörünün en önemli kurumlarından Shell & Turcas ile ekim ayı boyunca Üretici Kart’la yapılacak yakıt harcamalarında 6 ay vade fırsatı sağladığımız iş birliği ile de çiftçimizin en önemli ihtiyaçlarından birine yanıt

DenizBank ve Shell’den, üreticilere akaryakıtta sıfır faiz fırsatı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - DenizBank ve Shell & Turcas, ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 6 ay vade ve sıfır faiz sunan, ekim ayını takiben ise 5 ay vade ve sıfır faiz avantajı ile devam edecek bir iş birliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tarımın gelişmesi yönünde sürdürdüğü faaliyetler ve sektöre sunduğu yenilikçi ürünler ile sektörde özel bankalar arasında en yüksek pazar payına sahip olan DenizBank, akaryakıt dağıtım pazarının önemli oyuncularından Shell & Turcas ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt harcamalarında faizsiz 6 ay vade imkanı sunuyor.

Ekim ayının ardından da 5 ay vade ve yüzde sıfır faiz avantajı ile devam edecek iş birliğine ilişkin imza töreni, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Shell & Turcas CEO’su Felix Faber’in katılımıyla gerçekleştirildi.

- “Tarımdaki güçlü yolculuğumuza devam ediyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dünyada tarımın başladığı topraklar üzerinde yaşayan bireyler olarak, tarıma hizmeti Türkiye'ye ve Türk insanına karşı sorumluluk, çocuklara bırakacakları gelecek için ödev olarak gördüklerini belirtti.

Ateş, "Bu bağlamda, üreticilerimize tam kapsamlı bir hizmet modeli sunmak üzere 17 yıldır çalışmalarımızı tüm imkanlarımızı seferber ederek sürdürüyor; hayata geçirdiğimiz iş birlikleri ile çiftçimiz ve tarım sektörüne sunduğumuz faydayı artırabileceğimiz bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Sektörünün en önemli kurumlarından Shell & Turcas ile ekim ayı boyunca Üretici Kart’la yapılacak yakıt harcamalarında 6 ay vade fırsatı sağladığımız iş birliği ile de çiftçimizin en önemli ihtiyaçlarından birine yanıt vermekten mutluluk duyuyoruz. İlerleyen dönemde tarımla olan gönül bağımızdan hareketle, üreticimizin ihtiyaçları ve sektörün sürdürülebilir gelişimini merkezde tutarak çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Çiftçilere yakıt alımlarında çok cazip bir ödeme kolaylığı sağlıyoruz"

Shell & Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Felix Faber ise DenizBank ile yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Shell & Turcas olarak, Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan tarımı ve çiftçilerimizi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında çiftçilere yakıt alımlarında çok cazip bir ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Bu sayede, çiftçilerimize daha tasarruflu ve daha verimli iş yapma imkanı sunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çiftçilere özel hizmet ve ürünlerimizle tarıma ve çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliği ile bunu bir kez daha vurgulamış olduk. Shell & Turcas olarak çiftçilerin hayatını kolaylaştırabileceğimiz her noktada onların yanlarındayız.”

- Türkiye’de bir ilk olan “Üretici Kart” hakkında

Açıklamada verilen bilgilere göre, çiftçiler Üretici Kartları ile akaryakıt, gübre, yem, tohum gibi tarımsal alışverişlerini 17 bin üye iş yerinde 5 aya varan vade ve yüzde sıfır faiz avantajı ile yapabiliyor. Üretici Kart ile ATM ve şubelerden 7/24 nakit çekim yapabiliyor.

Üretici Kart’a tanımlanan ek limit ile tarımsal yatırım, farklı ödeme ve nakit ihtiyaçları için yılda 1 kez hasat zamanında ödeme yapılarak 2 veya 3 hasat döneminde geri ödemeli taksitli kredi kullanılabiliyor. Geri ödemeler DenizBank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat tarihinde yapılabiliyor.

Cep telefonu, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını otomatik ödeme talimatı vererek ilave limit ile yılda 1 kez hasat döneminde ödenebiliyor. SGK/Bağkur ödemeleri için Üretici Kart’a otomatik ödeme talimatı vererek ilave limit ile 1 kez hasatta ödeme yapılabiliyor.

Çiftçi Sağlığım Tamam ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık sigortasına sahip olabiliyor. Üretici Kart Ödemelerini tüm DenizBank Şubeleri ile PTT merkez ve şubelerinden yapabiliyor.

Üretici Kart sahibi olmak için DenizBank şubelerinden ve ATM’lerden Üretici Kart başvurusu yapılabiliyor. Ayrıca cep telefonuna URETICI yazıp TC kimlik numarası ve bulunulan ilin plaka kodunu aralarında birer boşluk bırakıp 3280’e SMS gönderilerek de Üretici Kart başvurusu gerçekleştirilebiliyor.

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