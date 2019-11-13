DenizBank ve Hepsiburada iş birliğiyle online alışverişte kredi imkanı

Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç olduğunda şubeye gitmeden ve herhangi bir ek masraf ödemeden anında online kredi imkanından faydalanabiliyor - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: - "Kendimize 'Yar

DenizBank ve Hepsiburada iş birliğiyle online alışverişte kredi imkanı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç olduğunda şubeye gitmeden ve herhangi bir ek masraf ödemeden anında online kredi imkanından faydalanabilecek.

DenizBank ve Hepsiburada'nın online alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlaması amacıyla yapılacak iş birliğinin imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank olarak bankacılıktaki birikimlerini, insan ile teknoloji arasında köprü kurmak için kullandıklarını belirterek, "Kendimize 'Yarının müşterisi ne ister' diye soruyor, teknolojinin artan imkanlarını günlük yaşamın parçası haline getirerek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Giderek artan ivmesiyle ülkemizde önemli bir potansiyeli barındıran e-ticaret alanında bugün önemli bir adım atıyor, tüm Türkiye sathında ve bölgesinde lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile alışveriş deneyimini daha rahat hale getiriyoruz." yorumunu yaptı.

Ateş, Hepsiburada’dan yapılacak alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkesin, şubeye gitmeden, ek masraf ödemeden, ihtiyacın oluştuğu anda kredi imkanından faydalanabileceğini vurgulayarak, "Bir kez daha insanlarımızı zahmetten kurtaracak, sektöre güç kazandıracak bir yeniliğin altına imzamızı atmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Bir bankaya yapılan Distributed Denial of Service (DDoS) adı verilen, hizmet veren servisleri kısa süreli engellemeye yönelik "dağıtık servis dışı bırakma" saldırısına ilişkin soru üzerine Ateş, bunun A bankası, B bankası meselesi olmadığını anlatarak, "A bankasına denk gelmiş, devlet kurumuna ya da başka bankaya geldiğinde de aynı problem ile karşılaşılacaktı. Bu ne sektörün ne de ülkenin sorunu, bu dünyanın sorunu. Her nimetin bir külfeti var. Bu da teknolojinin getirdiği külfet." yorumunu yaptı.

BDDK'nın bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin soruya Ateş, "Bu karar bir devlet tasarrufudur. Ödeme şirketlerine lisans vermek doğru mu? Yüzde 100 doğru. Bu şimdiye kadar BDDK’da idi. Merkez Bankamız böyle bir işi üstlenmiş durumda. Tamamen bir iş bölümünden ibaret olarak düşünüyorum." yanıtını verdi.

Hepsiburada'nın başka bir bankayla ya da DenizBank'ın başka e-ticaret siteleri iş birliğine gidip gidemeyeceğine ilişkin soru üzerine Ateş, bu durumun iki taraf için de mümkün olduğunu, şu anki iş birliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Faiz düşüşüne ilişkin soruya Ateş, "900 baz puan düşer demiştim, daha fazla düştü. Daha da yeri var. Dünyada da faiz düşüyor. Türkiye’nin bütün meselesi üreten, büyüyen, istihdam yaratan ve enflasyonunu yükseltmeyen ülke olmayı başarmak." karşılığını verdi.



- "Mükemmel bir online satın alma deneyimi sunmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz"


Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ ise müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre platformu sürekli yenilemeyi, sundukları ürün ve hizmetleri genişletmeyi sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Hepsiburada olarak yaptığımız yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye’de online alışverişin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz her iş birliğiyle amacımız müşterilerimize aradıkları her şeyi evlerinin konforunda, kolaylıkla bulabilecekleri, uçtan uca mükemmel bir online satın alma deneyimi sunmayı sürdürmek. Aynı zamanda müşterilerimizi ihtiyaçlarını ertelemeden istedikleri ürünlerle hızlı bir şekilde buluşturmak bizim için çok önemli. Bu bakış açısıyla da bir yandan ürün çeşitliliği sunarken öte yandan da bu çeşitliliği müşterilerimize en uygun finansal çözümlerle sunmak için çalışıyoruz.

DenizBank ile başlattığımız Online Alışveriş Kredisi çözümüyle, müşterilerimizin günlük münferit ihtiyaçlarının yanı sıra ev kurma, doğum, okul alışverişi ve özel günler gibi finansal açıdan desteğe ihtiyaç duydukları dönemlerde de onların yanında oluyoruz. Müşterilerimiz beklemeden ve ertelemeden, ihtiyaçlarına birkaç dakika içinde, uygun kredi oranlarıyla sahip olma imkanına sahipler. Finans sektöründe birçok ilke imza atan Denizbank gibi güçlü bir iş ortağı ile attığımız bu adımın hem Türk tüketicisi hem de ülke ekonomimiz için faydalı olacağına inanıyoruz.”

Hepsipay'in satılıp satılmayacağına ilişkin soru üzerine Emirdağ, Hepsipay'i satma gibi niyetlerinin olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Ateş ve Emirdağ iş birliği anlaşmasını imzaladı.


- İş birliği hakkında


İş birliği kapsamında Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç olduğunda şubeye gitmeden ve herhangi bir ek masraf ödemeden anında online kredi imkanından faydalanabiliyor.

Tüketiciler, Hepsiburada üzerinden 750 TL ile 15 bin TL arasındaki alışveriş sepetlerini oluşturduktan sonra harcamaları için DenizBank tarafından 7 gün 24 saat sunulan Online Alışveriş Kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor. DenizBank müşterisi olan kullanıcılar, kredi başvurularının onaylanmasının ardından kredi evraklarını online ortamda onaylayarak kredi imkânından anında yararlanabiliyor.

İlk defa DenizBank müşterisi olacak kullanıcılara için ise kredi cevabının anında verilmesinin ardından, gerekli evrakların ve imzaların alınabilmesi için adreslerine kurye randevusu atanıyor. Bununla birlikte alışveriş kredisine ait dokümanlar online ortamda kolayca tüketicinin kendisi tarafından onaylanabiliyor. Ek olarak, DenizBank’tan ilk kez kredi kartı çıkararak alışverişlerini gerçekleştiren tüketicilere de ilk iki alışverişte 50’şer TL indirim sunuluyor.

Online Alışveriş Kredisi kapsamında Hepsiburada’da oluşturulan sepette seçili ürünlere uygulanan 12 aya kadar vade farksız, sıfır faiz fırsatı müşterilerin bütçelerindeki yükü azaltıyor. 60 aya kadar yapılan vadelerde ise Denizbank tarafından Hepsiburada müşterilerine özel avantajlı ödeme planları sunuluyor.










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