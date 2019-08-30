KAHRAMANMARAŞ - Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Kahramanmaraş'ta çevre temizliği yaptı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği kapsamında 16 yükümlü, Arslanbey Mesire Alanı'nı temizledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Gögebakan, yaptığı açıklamada, temizlemekten ziyade çevreyi kirletmemenin önemini vurgulayarak, projeye katkılarından dolayı yükümlülere ve kurumlara teşekkür etti.





