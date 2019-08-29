ADANA - Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Adana, Mersin ve Hatay'da yükümlüler çevre temizliği yaptı.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Adana'da 80 yükümlü mesire alanlarının temizlenmesi çalışmasına katıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında yürütülen çalışmaları inceledi.

Yurdagül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın insanların ve tüm canlıların hakkı olduğunu söyledi.

- "2019 yılı içinde 45 ton atık toplandı"

Belediyeler ve kurumlarla iş birliği halinde ortak kullanım alanlarının temizliği için daha önce çalışma başlattıklarını anlatan Yurdagül, şöyle devam etti:

"Her gün 80 denetimli serbestlik yükümlümüz Adnan Menderes Bulvarı, Çatalan Barajı ve Menekşe Mahallesi'nde mesire alanlarındaki çöp ve katı atıkları topluyor. 2019 yılı içinde 45 ton atık toplandı. Yükümlüler cezaevinde kapalı ortamda geçirmeleri gereken süreleri açık alanda ve kendilerine haz verecek bir işi yaparak, topluma faydalı faaliyette bulunarak geçiriyor. Biz de buradan kamuya bir katma değer sağlamış oluyoruz."

Etkinliğe, Adana Denetimli Serbestlik Müdürü Cuma Sarıçiçek, Adana Açık Cezaevi Müdürü Yusuf Aslanbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Metin ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri de katıldı.

- Mersin

Mersin'de proje kapsamında yükümlüler çevre temizliği yaptı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'nda yükümlüler tarafından çevre temizliği ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halisdemir, Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ömer Arslan katıldı.

- Hatay

Hatay'da mesire alanında temizlik çalışması yapıldı.

Toplumsal sorumluluk kapsamında iş birliğinin artırılmasının amaçlandığı çalışmaya Antakya Belediyesi personeli de destek verdi.

Çalışmada görev alan yükümlü ve işçileri ziyaret eden Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Şener ile Hatay Denetimli Serbestlik Müdürü Bayhan Ateş, piknik alanlarının temizliğinde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkürlerini iletti.



