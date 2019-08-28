ANTALYA - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'daki bir düğüne katıldı.

Uysal, Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'ın kızı Nazmiye Buse ile Uğur Karace'nin düğün töreninde yer aldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın nikahını kıydığı düğünde, çiftlerin nikah şahitliğini Uysal, eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ve Antalya 1. Asliye Hukuk Hakimi Filiz Ünal yaptı.

Genç çifte mutluluklar dileyen Uysal, "Bu güzel mutluluğa bizler de şahitlik ettik. Temennimiz, duamız bu mutluluğun sonsuza denk sürmesidir. İnşallah burada attığımız imzalar mutluluklarının sadece başlangıcı değil, aynı zamanda teminatı da olur." dedi.

Düğünde, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Demokrat Parti Aydın İl Başkanı Serhat Emanet ile çok sayıda partili katıldı.