DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gittiği tespit edilen iki yabancı uyruklu gözaltına alındı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Rus Dimitri M. (27) ile Özbek Ernest I'nın (