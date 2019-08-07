DDoS saldırıları yazın daha kolay gerçekleştiriliyor

- Kaspersky DDoS Koruma Ekibi İş Geliştirme Müdürü Alexey Kiselev: - "Eğlence için DDoS saldırısı düzenleyen kişiler genellikle yazın tatile çıkar ve eylüle kadar faaliyetlerine ara verir. Ancak bu çeyrekteki istatistikler, karmaşık DDoS saldırıları düzen

DDoS saldırıları yazın daha kolay gerçekleştiriliyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Siber saldırı türlerinden DDoS'un sayısı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı ve karşı konulması zor olan uygulama katmanı saldırılarında artış meydana geldi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18 arttı ve düzenlenmesi ve karşı konulması daha zor olan uygulama katmanı saldırılarında önemli artış gözlendi. Bu tür saldırılar 2018’in 2. çeyreğine kıyasla yüzde 32 arttı ve bu saldırılar Kaspersky DDoS Protection tarafından engellenen tüm saldırıların yaklaşık yarısını (yüzde 46) oluşturdu.


- "Mevsimsel düşüşün uygulama katmanı saldırılarına etkisi az"


Kaspersky’nin 2019 2. Çeyrek DDoS raporuna göre, bu dönemde düzenlenen saldırıların sayısı 1. çeyreğe kıyasla yüzde 44 azaldı. Genellikle ilkbaharın sonu ve yaz döneminde faaliyetler azaldığı için bu düşüş normal kabul ediliyor. Ancak, daha önceki yıllarda aynı dönemle karşılaştırma yapıldığında DDoS saldırılarının 2018’e göre yüzde 18, 2017’ye göre ise yüzde 25 arttığı belirlendi.

Mevsimsel düşüşün uygulama katmanı saldırılarına olan etkisi ise çok az oldu. Bu tür saldırıların sayısı bir önceki çeyreğe göre yalnızca yüzde 4 azaldı. Saldırılar, yalnızca ağı değil sunucu kaynaklarını da ele geçirmek için uygulamaların belirli işlevlerini veya API’larını hedef alıyor. Yasal talepler kullanıldığından bu saldırıları tespit etmek ve önlemek de daha zor oluyor. 2018’in 2. çeyreğiyle kıyaslandığında bu tür saldırıların neredeyse üçte bir (yüzde 32) oranında arttığı görüldü. Ayrıca bu saldırıların 2019’un 2. çeyreğindeki oranı da yüzde 46’ya yükseldi. Bu da yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9, 2018’de aynı döneme göre ise yüzde 15 daha fazla saldırı düzenlendiği anlamına geliyor.

Komut ve kontrol sunucularından botlara giden komutlar üzerinde yapılan analiz sonucunda, 2019’un 2. çeyreğinde düzenlenen en uzun DDoS saldırısının 509 saat yani yaklaşık 21 gün sürdüğü tespit edildi. Bu saldırı, Kaspersky’nin botnet faaliyetlerini takip etmeye başladığı 2015’ten bu yana tespit ettiği en uzun saldırı oldu. Bundan önceki en uzun saldırı 2018’in 4. çeyreğinde gerçekleşen 329 saatlik saldırıydı.


- "Karmaşık saldırılara karşı DDoS koruma çözümleri kullanılmalı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky DDoS Koruma Ekibi İş Geliştirme Müdürü Alexey Kiselev, eğlence için DDoS saldırısı düzenleyen kişilerin genellikle yazın tatile çıktığını ve Eylül ayına kadar faaliyetlerine ara verdiğini belirtti.

Buna karşılık istatistiklerin karmaşık DDoS saldırıları düzenleyen profesyonel saldırganların yaz ayların da çalıştığını gösterdiğini ifade eden Kiselev, şunları kaydetti:

"Bu eğilim şirketler için endişe verici. Çoğu kurum yüksek hacimli trafiğe karşı korunuyor fakat uygulama katmanına yönelik DDoS saldırılarında hacim düşük olsa bile zararlı faaliyetleri tespit etmek gerekiyor. Kurumlara bu tür karmaşık saldırılara karşı koyabilen DDoS koruma çözümleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaspersky, DDoS saldırılarından korunmak isteyen kurumlara şunları tavsiye ediyor:

"Web ve BT kaynaklarınızın yoğun trafiği kaldırabileceğinden emin olun. Kurumunuzu saldırılara karşı korumak için profesyonel çözümler kullanın. Kaspersky DDoS Protection, Kaspersky’nin siber tehditlerle mücadele konusundaki geniş tecrübeyi ve kendi geliştirdiği teknolojileri bir araya getirerek karmaşıklık, güç ve süre fark etmeksizin tüm DDoS saldırılarına karşı koruma sağlıyor."

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