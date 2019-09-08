Darbeci tuğgeneralin emir astsubayı ardışık aranmış

Adana'da FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Genelkurmay "çatı" davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur K. hakkın

Darbeci tuğgeneralin emir astsubayı ardışık aranmış
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Genelkurmay "çatı" davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı hakkında mahrem imamlarca ankesör ve sabit hattan arandığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Şırnak'taki darbe girişimine ilişkin Adana'da görülen davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hakkında Konya ve İzmir'de de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle bozulan Onur K. ile ilgili yeni soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından Onur K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu Onur K'nin FETÖ'nün mahrem imamları tarafından Konya'da bulunan sabit-ankesörlü hatlardan 6, 7, 13 ve 14 Eylül 2013 tarihlerinde ardışık arandığının tespit edildiği aktarıldı.

FETÖ'nün yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgiler ile cumhuriyet savcısının sanık hakkındaki hukuki değerlendirmesine yer verilen iddianamede, Onur K'nin FETÖ'nün mahrem asker yapılanması içerisinde gizlilik kurallarına azami riayet ederek örgütsel faaliyetlerde bulunduğu anlatıldı.

Emir astsubayının örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatlı olduğu ve ankesör irtibatının FETÖ'nün asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu aktarılan iddianamede şunlar kaydedildi:

"Sanığın FETÖ/PDY mahrem askeri yapılanması içerisinde yer aldığı, örgüt mahrem imamları tarafından 4 kez ardışık olarak arandığının anlaşıldığı, örgütsel iletişim arama niteliğinde olan ardışık şeklindeki aranan şüphelinin bu arama ile örgüt talimatlarının kendisine iletildiği, kullandığı değerlendirilen GSM hattı ile FETÖ/PDY'nin sorumlu mahrem imamı/imamları ile irtibatlı olduğu, sanığın asker olması, dolayısıyla süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle FETÖ yapılanmasıyla organik bağ kurduğu ve bunu devam ettirdiği anlaşıldığından üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

- Hakkındaki suçlamaları inkar etmişti

Adana'da görülen Şırnak'taki darbe girişimi davasında Eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı tutuklu sanık Onur K'nin "Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

Sanık, yargılama aşamasındaki beyanlarında, FETÖ ile lise yıllarında tanıştığını belirterek, ByLock programını kullandığını ve bu programın FETÖ'ye ait gizli bir uygulama olduğunu bilmediğini savunmuştu.

15 Temmuz gecesi herhangi bir hazırlık yapmadığını ve birden çıkış yapılacağı yönünde emir geldiğini ve terör örgütünün içinde yer almadığını savunan Onur K, hakkındaki suçlamaları inkar etmişti.

Sanık, savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben o gece Ali Osman Gürcan'ın nereye gideceğini dahi bilmiyordum hatta Ş. astsubay tek sayfa evrak getirdi. Ben 'Bu nedir?' diye sorunca 'Kurmay başkanı tugay komutanına vermemi söyledi.' dedi. Ş. astsubay çıktından sonra tabur komutanları ve kurmay başkanı geldi. Tugay komutanı bana 'Görev var, koruma timi hazırlansın' dedi. Biz de hazırlık yaptık. M. uzman o sırada telefonla konuşurken Ali Osman Gürcan bu duruma sinirlendi ve bana 'Telefonları topla.' dedi. Ben de telefonları topladım ve araç içerisindeki çantama koydum. Gelen emirlerin hiçbirisini görmedim. Konvoy Cizre'de durduruldu. Tugay Komutanı ön tarafa geldi. Polislerle birtakım konuşma yaşandı. Sonra Şırnak'a geri döndük. Ben darbe sonrası 3 Kasım'a kadar görevdeydim."

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan kurulan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün, sanık Onur K. hakkında Konya ve İzmir'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan derdest (açılmış) soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle bozulmasına karar vermişti.

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