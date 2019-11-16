Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Ejder Yıldırım

FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünü zırhlı araçlarla basıp sivillere ateş eden ve emniyet binasının savaş uçakları tarafından bombalanması için çağrı yapan eski yarbay Yıldırım, cezasız kalmayan isimler arasında.

Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Ejder Yıldırım
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünü zırhlı araçlarla basan, sivillere ateş ettiği mahkemece tespit edilen, emniyet binasının savaş uçaklarınca bombalanması çağrısı yaparak birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan eski yarbay Ejder Yıldırım, hak ettiği cezayı çekiyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan, birçok kişinin ölümünden ve yaralanmasından sorumlu olan darbeciler cezasız kalmadı. Sivilleri vurduğu mahkeme kararıyla sabit olan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yarbay Ejder Yıldırım, bu isimler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Yıldırım, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Daire Başkanlığında görevliydi.

Darbe girişiminde bulunulacağı bilgisini günler öncesinden alan Yıldırım, 11 Temmuz 2016'da Ankara Altınpark civarındaki FETÖ'nün hücre evinde, firari tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski albay Orhan Yıkılkan ve eski yarbay Savaş Kabaklı ile darbeye hazırlık toplantısı yaptı.

Burada alınan karar gereği Kalyoncu, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının yönetimini ele geçirecek, eski yarbay Nuri Büyükyazıcı Genelkurmay Karargahını, eski yarbay Ertuğrul Terzi Jandarma Genel Komutanlığını kontrol altına alacak, Yıldırım ise Ankara Emniyet Müdürlüğüne zırhlı araçlarla saldıracaktı.

Yıldırım, darbe girişimi saatinin öne çekilmesi üzerine görev yeri olmamasına rağmen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gitti. Buraya bağlı 3. Mekanize Piyade Taburunun komutasını alan Yıldırım, zırhlı muharebe araçlarına uçaksavar mühimmatı yüklenmesini talimatını verdi.

Hazırlıkları tamamlayan Yıldırım, zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine hareket etti.

Emniyet binasının girişindeki TOMA ve barikatların zırhlı araçlarla kaldırılması talimatını veren Yıldırım, kendilerine engel olmak isteyen vatandaşlara ateş edilmesini istedi.

Zırhlı araçla emniyet yerleşkesine girmeye çalışan ancak polislerin direnişiyle karşılaşan Yıldırım, başarılı olamayacağını anlayınca darbenin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki darbecilerden emniyet binasına hava saldırısı yapılmasını istedi.

Bunun üzerine Aslan-4 çağrı koduyla havalanan F16, saat 00.56'da Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine iki GBU-10 bombası attı. Saldırıda, 2 polis şehit olurken 39 kişi yaralandı.

Katliam mesajları

Darbecilerin kurduğu "Türkiyem" isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar, Ejder Yıldırım'ın polislere karşı ısrarla hava desteği istediği ve beraberindeki darbecilerle vatandaşları katlettiğini ortaya koydu.

Dava dosyasına giren yazışmalardan bazıları şöyle:

Yıldırım: Emniyet hava, kuvvet macunu.

Ali Kalyoncu: Ejder geri çekil. Hava kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek.

Savaş Kabaklı: Ejder, uygula.

Kalyoncu: Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin.

Yıldırım: Ok. Ettik, 8-10.

"Ateş etti"

Darbe girişiminin püskürtülmesiyle yakalanan Yıldırım, 11 Eylül 2018'de hakim huzuruna çıktı.

Suçlamaları kabul etmeyen Yıldırım, olay tarihinde askerleriyle birlikte kandırılarak tuzağa düşürüldüğünü iddia etti.

Terör saldırısına müdahale etmek için zırhlı araçlarla kışladan ayrıldıklarını söyleyen Yıldırım, kimseye ateş etmediğini öne sürdü.

Aynı davanın bazı sanıkları, Yıldırım'ı yalanlayan beyanlarda bulundu.

5 Şubat 2019'daki duruşmada bir sanık, "Ejder Yıldırım, emniyet binasını teslim almak için gitti, olumsuz cevap alınca ortalık karıştı. Bizler şaşkına dönmüştük, Ejder Yıldırım uçaksavarların hazır olmasını istedi. 'Ateş etmezsen seni disiplin mahkemesinde yargılayacağım.' dedi. Bu psikolojideki bir erbaş olarak baskı ve cebir altında uçaksavarla sadece bir kez havaya ateş ettim. Bu eylemi de silahı bozmak için yaptım." savunmasını yaptı.

Sanıklar arasında yer alan bir eski uzman çavuş da Yıldırım'ın emniyet yerleşkesinde ateş ettiğini gördüğünü aktardı.

"7 kez ağırlaştırılmış müebbet"

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ejder Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 263 sanıklı 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe girişimi davasını 21 Kasım 2018'de karara bağladı.

Buna göre "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir, "kasten öldürmekten" 6 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Yıldırım'a ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 65 yıl hapis cezası verildi.

Muhabir: Tanju Özkaya

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