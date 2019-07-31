HATAY (AA) - Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gazella gazella türü dağ ceylanlarının ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.

Hatay'ın, tabiat varlıkları bakımından en zengin flora ve faunaya sahip illerden biri olduğunu belirten Yayman “Bitki çeşitliliği ve hayvan çeşitliliği Hatay'ı Türkiye'nin nadir illerinden biri haline getiriyor. Hatay’ın tabiatını korumak bizim için çok önemlidir. Aşık Veysel'in dediği gibi ‘benim sadık yarim, kara topraktır' anlayışıyla tabiatı ve toprağı koruma altına almamız gerekli. Bununla ilgili de halkımızı bilinçlendirmemiz lazım." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar ise istasyon hakkında yetkililere bilgi verdi.

Toplam 757 dağ ceylanının bölgede bulunduğunu kaydeden Çağlar, bu türlerin 14 kilometrelik alanda yaşamını sürdürdüğünü anlattı.