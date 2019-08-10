HATAY (AA) - İskenderun Körfezi'nde çuvala takılı bulunan caretta caretta yavrusu, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar denize bırakıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Atık Temizleme ekibi, İskenderun Körfezi'ndeki çalışmaları sırasında caretta caretta yavrusunun çuvala takıldığını ve hareket edemediğini fark etti.
Bunun üzerine tekneye alınan yavru caretta carettanın vücuduna dolanan çuval, bıçak yardımıyla kesilerek çıkarıldı.
Tekrar körfeze bırakılan caretta carettanın kurtarılma anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.