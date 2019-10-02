ANTALYA - Antalya'da, içerisinden su geçen dayanıklı kentler yaratma fikriyle yürütülen CUTLER Projesi'nin altıncı toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Antwerp, Cork ve Selanik şehirlerinin pilot şehir olarak dahil olduğu CUTLER Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Belçika ve İrlanda'dan 24 uzman katıldı.

İçerisinden su geçen dayanıklı kentler yaratma amacıyla oluşturulan projenin Antalya'daki odak noktası olarak Düden Çayı ve Düden Şelalesi belirlendi.

Proje kapsamında, bilimsel yöntemler ve inovasyon teknikleri kullanılarak, içerisinde, nehir, göl ve deniz bulunan kentlerde ekolojik yapının korunması ve halkın kullanımına dahil edilebilecek politikalar oluşturması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Tuncer, bu kapsamda CUTLER projesinin kentin turizm noktalarından Düden Şelalesi'nde yürüteceği çalışmaların bir şans olacağını ifade etti.