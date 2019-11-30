Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dinçer Özer ile 'ritim festivali' başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, 14 yıldır düzenlediği "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali" için hazırlıklara başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dinçer Özer ile 'ritim festivali' başlıyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali"nin hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, büyük gayretle festival çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından internet ortamında Türkiye çapında anaokullar, üniversiteler, gençlik ve kurs merkezlerine festival duyurularının yollandığını, Bosna Hersek'in tüm şehirlerinde ve bütün okullarında da duyuruların yapılmaya başlandığını kaydetti.

Türkiye'den ve diğer ülkelerden festivale başvuru sürecinin başladığını bildiren Özer, şöyle devam etti:

"Ana etkinliğimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde yıllık konser programı dahilinde gerçekleştirilecek. Okullardan yoğun bir telefon trafiği var. Önümüzdeki günlerde başvuruların daha da artmasını bekliyoruz. Duyurularımızın çok yeni yapılmasına rağmen yoğun ilgiyle karşılanması mutluluk verici."

Bosna'dan da davul sesleri yükselecek

Özer, Türkiye'nin farklı illerinden katılan çocuk, genç ve profesyonel sanatçı olmak üzere sahnede 305 kişiyle performans sergiledikleri yılların olduğunu hatırlattı.

Festivalin final gösterilerinin büyük coşkuyla geçtiğini, salondaki seyircileri de final gösterilerine kattıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Başvurular geçen sene çok fazla oldu. Binlerce başvurunun arasından grupları, öğretmenleri ve öğrencileri Ankara'ya davet ediyoruz. Öğretmenlerimiz yoğun çalışma yapıyorlar, hepsi seçilmek istiyor. Biz istiyoruz ki herkes gelsin, ancak çağıramadığımız gruplar ve kişilerle, bulundukları illerde veya Ankara'da yaptığımız diğer etkinliklerde bir araya geliyoruz."

Özer, bu yıl Antalya Devlet Senfoni Orkestrası iş birliği ile bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini, ön çalışmaların başladığını, Bosna Hersek'te de bir gösteri yapacaklarını aktardı.

Festival dostluk köprüsü de kuracak

CSO sahnesinde öğrencileri, yurt dışındaki başarılı vurmalı çalgılar sanatçıları ve yeni enstrümanlarla buluşturduklarını vurgulayan Özer, "Bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi yabancı öğrenci gruplarının da festivale katılmasını istiyoruz. Türk öğrencilerin yabancı öğrencilerle sanat seviyelerini birbirlerine aktarmalarını hedefliyoruz. Festival ile öğrenciler bir dostluk köprüsü kurmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Engellilerin de katılması hedefleniyor

Dinçer Özer önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğindeki festivale, Türkiye ve Bosna Hersek genelinde tüm illerde bulunan tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, gençlik merkezleri öğrencileri ve özel toplulukları başvuracak.

Festivale, engelli bireylerin de katılması hedefleniyor. Engellilerin toplumdaki önemine vurgu yapmak, birçok konuda olduğu gibi sanatta ve önemli bir kolu olan vurmalı çalgılardaki başarılarını göstermek, vurmalı çalgıların bu topluluklardaki faydasını ve kullanım rahatlığını sergileyerek konuyla ilgili farkındalık oluşturmak festivalin amaçları arasında yer alıyor.

Her yerde ritim

Festivalde ana konserler dışında yıl boyu köy konserleri, seminer, workshop, uygulamalı konserler ve festival yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin sanat yönetmeni, vurmalı çalgılar sanatçısı Soner Özer'in Ankara Devlet Konservatuvarı'nda vereceği ritim çalıştayı, Dünya Engelliler Günü Gösterisi ve mart- ekim aylarında "Percussoner Cajon Günleri" de festival kapsamında düzenlenecek.

Festivale başvuru koşulları

Vurmalı çalgılardan herhangi birini veya birçoğunu başarıyla kullanabilen öğrenciler, bireysel ya da grup olarak hazırlayacakları en az bir, en fazla üç dakikalık gösteriyle festivale başvuracak.

Festival seçmelerine katılmak isteyen okullar, hazırladıkları flaş bellek ve CD'leri en geç 19 Şubat 2020 mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na elden veya posta yolu ile teslim edebilecek.

Özer başkanlığında oluşturulan Seçici Kurul, gönderilenleri değerlendirmeye alacak. Katılmaya hak kazanan okullar, bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 27 Mart 2020 itibarıyla bildirilmeye başlanacak.

Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "http://www.dofest.net/bilgilendirme-ve-basvuru-kosullari-2020"ndan ulaşılabilecek.

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