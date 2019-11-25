'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan layık görüldü.

'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunca, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin sahiplerini belirledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin, kültüre ve sanata hizmet ederek Türk medeniyetinin sürekliliğine önemli katkılarda bulunan, dünyada kültür ve sanatın yücelmesine zemin hazırlayan ve üstün gayret gerektiren, yetenekleriyle özgün eserler üretip estetik değerlere bağlı hizmetlerde bulunan vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına onurlandırılması amacıyla her yıl düzenlendiği ifade edildi.

Türkiye'nin her biri defalarca ödüllendirilmeye layık, sayısız kültür ve sanat insanına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun, titiz bir çalışma yürüterek Türkiye'nin hazineleri sayılan sanatçı ve kültür insanları arasından bazılarını, eserleri ve hizmetleri açısından değerlendirdiği bildirildi.

Buna göre, "edebiyat" dalındaki ödüle, "yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı'na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirlerinden dolayı", eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil layık görüldü.

"Müzik" alanındaki ödülün, "Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla" MFÖ'ye verilmesi kararlaştırıldı.

"Sinema" ödülüne, "Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla" Mesut Uçakan layık bulundu.

"Resim" dalındaki ödül, "kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden birisi olmasından dolayı" Devrim Erbil'e verildi.

"Geleneksel sanatlar" ödülüne, "hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla" Fuat Başar hak kazandı.

"Mimarlık" ödülünün "Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla" Doğan Kuban'a verilmesi kararlaştırıldı.

"Sosyal Bilimler" dalındaki ödülün "tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla" Ahmet Yaşar Ocak'a verilmesi uygun bulundu.

"Vefa" ödülüne ise "Türk kültür ve medeniyetinin günümüz insanına aktarılması yolunda gösterdiği emek ve verdiği eserler ile Osmanlı coğrafyasının her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması çabaları ve Anadolu kültür birliği yolunda gençlere verdiği emek dolayısıyla" ağustos ayında Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun layık görüldü.

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