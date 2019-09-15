ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de yapılacak Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

Azerbaycan’'n merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edecek Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

Oktay, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katılacak.

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek Oktay, Asan Hizmet Merkezi'ni de ziyaret edecek.







