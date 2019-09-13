Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı - Söz konusu kararla 30

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi iptal edilirken, 31 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi.

Buna göre, Antalya Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi, Afyonkarahisar Heybeli Termal Turizm Merkezi, Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi, Aydın Buharkent Termal Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası I. Nolu Turizm Merkezi, Aydın Tralleis Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Balya Şifa Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Bigadiç Hisarköy Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Manyas-Kızık Termal Turizm Merkezi, Bitlis Sapgör Kış Sporları Turizm Merkezi, Bitlis Ahlat Turizm Merkezi, Burdur Yeşilova Salda Gölü Turizm Merkezi, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi, Çanakkale Çan-Etili-Tepeköy Termal Turizm Merkezi, Çanakkale Yenice Turizm Merkezi, Denizli Çardak-Beylerli/Burdur Akgöl Termal Turizm Merkezi, Diyarbakır Çermik Termal Turizm Merkezi, İzmir Bayındır Termal Turizm Merkezi, Konya Ilgın Termal Turizm Merkezi, Kütahya Emet Termal Turizm Merkezi, Kütahya Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezi, Manisa Turgutlu Urganlı Termal Turizm Merkezi, Osmaniye Haruniye Termal Turizm Merkezi, Sakarya Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi, Samsun Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi, Samsun Havza Mevcut Kaplıca Termal Turizm Merkezi, Sivas Sıcakçermik Termal Turizm Merkezi, Tokat Reşadiye Zinav Termal Turizm Merkezi, Uşak Örencik Termal Turizm Merkezi ve Yozgat Yerköy Güven Kırşehir Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Merkezi ile Adana Karataş Yumurtalık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, İzmir Bergama Allianoi Manisa Soma Menteşe Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Muğla Eren Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi iptal edildi.

- Sınırları yeniden belirlenen yerler

Söz konusu kararla, sınırları yeniden belirlenen merkez ve bölgeler ise şunlar:

"Afyonkarahisar Sandıklı Hüdai Termal Turizm Merkezi, Antalya Alanya Baltepe Turizm Merkezi, Antalya Alanya Mahmutlar Gökçebelen Turizm Merkezi, Antalya Alanya Okurcalar Ortaören Turizm Merkezi, Ankara Haymana Termal Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası Çamlimanı Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası Yat Limanı Turizm Merkezi, Balıkesir Gönen Ekşidere Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Susurluk Kepekler Termal Turizm Merkezi, Denizli Akköy-Gölemezli Termal Turizm Merkezi, Denizli Buldan-Tripolis Termal Turizm Merkezi, Erzurum Ilıca Termal Turizm Merkezi, Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi, İzmir Özdere Kesre Turizm Merkezi, Hirfanlı Baraj Gölü Turizm Merkezi, Kırşehir Terme Karakurt Termal Turizm Merkezi, Kütahya Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi, Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi, Kütahya Simav Eynal Çitgöl Naşa Termal Turizm Merkezi, Kütahya Tavşanlı Göbel Termal Turizm Merkezi, Muğla Bodrum Yalıçiftliği Turizm Merkezi, Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi, Rize Çayeli Turizm Merkezi, Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi Turizm Merkezi, Trabzon Araklı Turizm Merkezi, Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi, Yozgat Boğazlıyan Bahariye Cavlak Termal Turizm Merkezi, Yozgat Sorgun Termal Turizm Merkezi, Antalya Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Elazığ-Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Elazığ Harput Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Muğla Milas-Bodrum-Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Saroz Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi."

Ayrıca Muğla Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı, Muğla Marmaris ve Çevresi Turizm Merkezi olarak tespit ve ilan edilerek sınırları yeniden belirlenirken, İzmir Alaçatı Turizm Merkezi'nin sınırları da yeniden belirlenen bölgeler arasında yer aldı.

Aydın Buharkent/Denizli-Sarayköy Termal Turizm Merkezi'nin adı Denizli Sarayköy Termal Turizm Merkezi olarak değiştirilerek, sınırları yeniden tespit edilirken, İzmir'in Çeşme ilçesinde belirlenen iki ayrı bölge ise kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edildi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Eski Eğirdir Evi Canlandı
Yeni Isparta Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı
TED Isparta Koleji Haber Bülteni
​SDÜ’ye “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi
Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Eğirdir’e Çalışma Ziyaretinde Bulundu
Burdur'daki cinayet ve yağma davası
Isparta'yı gurulandıran vücut geliştirme başarısı
Isparta'da Eşsiz Kasnak Meşesi Ormanı
​Amacımız Isparta'ya en güzel hizmeti vermektir
Isparta'da yatırımcılara önemli duyuru! Son Gün 30 Eylül
Isparta'da trafik kazası
AGD'den Isparta'da hazırlık kampı
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Görme Engelliler Yükselme Maçları Isparta’da Yapıldı
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldüOğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü06 Eylül 2019
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!08 Eylül 2019
Isparta’da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta’da uzman erbaşlar yemin etti06 Eylül 2019
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılışTED Isparta Koleji'nden görkemli açılış07 Eylül 2019
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktıVücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı07 Eylül 2019
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!07 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Hasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazarHasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazar07 Eylül 2019