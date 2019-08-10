Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz
23 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını kutlayan Erdoğan, bayramın, Türk milleti ile tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

Kurban ibadetinin, Allah'a yakınlaşma, onun rızasını elde etme vesilesi, Rabbine kayıtsız-şartsız teslimiyet sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kurban ibadeti, kimi alimlere göre sünnet, kimilerine göre vaciptir. Dinen şartları elverenler için kurban ibadetinin yerine getirilmesi, dünyanın her yerinde Müslümanlığın bir işaretidir, bir ifadesidir. Kurban Bayramı'nı, şekliyle birlikte özüne uygun şekilde değerlendiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Bayramlarımızı, dinimizdeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, sadece bir ticaret, sadece bir tedarik aracı haline dönüştürmekten kaçınmalıyız. Hazreti İbrahim’den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan, kelime-i şehadeti, namazı, zekatı, orucu, haccı bilmeyen, medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz."

"Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz"

Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın tarihi dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, idrak edilen bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğin müjdecisi olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi'nden Mercidabık Seferi'ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak, attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edecektir. Demokraside, ekonomide ve savunmada kat ettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz."

Geçen Kurban Bayramı'ndaki Türkiye gündemiyle bugünkü gündem karşılaştırıldığında, her konuda olumlu mesafe katedildiğinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah'tan diliyorum. Rabbimizden, uzak-yakın tüm coğrafyalarda zulüm altında inleyen mazlumlara kurtuluş niyaz ediyoruz. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Kurban Bayramı Mesajı
Kredi talebi rekor seviyeye çıktı
Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi
ISPARTA'DA ORGANİK KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta'da iş yeri yangını
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir
Bakan Kurum'un Isparta Belediyesi ziyareti
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı
Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!
SEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARI
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladıDenizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı08 Ağustos 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilirDeprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir08 Ağustos 2019
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenlerAnnelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler05 Ağustos 2019
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararıIsparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı05 Ağustos 2019
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK 04 Ağustos 2019
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak""Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"07 Ağustos 2019
Isparta'da iş yeri yangınıIsparta'da iş yeri yangını08 Ağustos 2019
Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatacakÖdemeler bayram öncesi hesaplara yatacak05 Ağustos 2019
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandıAnne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı04 Ağustos 2019
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılarIsparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar08 Ağustos 2019
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleriIsparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri07 Ağustos 2019
Bayram öncesi çifte indirim yolda...Bayram öncesi çifte indirim yolda...07 Ağustos 2019
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!06 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Başkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdiBaşkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdi05 Ağustos 2019
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...04 Ağustos 2019
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!08 Ağustos 2019
Isparta'da kurban kesim yerleri ve hizmet bilgilendirmesiIsparta'da kurban kesim yerleri ve hizmet bilgilendirmesi05 Ağustos 2019