Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." dedi.

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