Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları aktardı:

"ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk.

Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım.

Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz güvenli bölge çalışmaları olmak üzere bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."

ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile konuştum

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye'nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca geri püskürtüldüğünü söyledi. O (Erdoğan) ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor." açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Trump, "Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye'nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca yok edildiğini söyledi. O, ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu istiyor ve nihai çözümün gerçekleşmesini istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Böyle bir düşünce altyapısının yıllar önce oluşmamış olmasının "kötü" olduğunu belirten Trump, sürecin çok zayıf ve yapay tedbirlerle bugüne geldiğini kaydetti.

"Başarı için bu iyi bir fırsat"

Trump, "Her iki tarafta da iyi niyet var ve başarı için bu iyi bir fırsat. ABD, petrolü güvence altına aldı ve DEAŞ savaşçıları da Kürtler ve Türkler tarafından güvence altına alındı. Bazı Avrupa Birliği ülkelerine her zaman bildirimde bulundum ve ilk defa kendi ülkelerinden gelen DEAŞ savaşçılarını almaya niyetliler. Bunlar iyi haberler ama biz onları yakaladıktan sonra yapılması gerekirdi. Yine de iyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Twitter üzerinden yazdığı, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." mesajına da Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, söz konusu mesajı alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor"

NASA'nın ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne Beyaz Saray'dan canlı yayınla bağlanan Trump, burada Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile çok çok iyi iş çıkarıyoruz. Bu sabah, (Suriye'nin kuzeydoğusunda) bazı keskin nişancı ve havan topu saldırıları oldu ancak hızlıca geri püskürtüldü. Tamamen duraklamaya geri döndüler." dedi.

Bölgede DEAŞ'ın da kontrol altında tutulması için çalışıldığını belirten Trump, "Bu anlaşma 10 yıl, 15 yıl önce yapılmalıydı. Barack Obama dönemindeki yıllarda yapılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'yi "karmaşık bir bölge" olarak yorumlayan Trump, "Çok iyi işler yapıyoruz. (Anlaşmanın) işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Çok kırılgan bir durum." diye konuştu.

Trump, "Dün büyük bir gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI
Isparta'dan Mehmetçik'e Türk Bayraklı 'Vatan' mesajı
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu
Isparta'da narkotik operasyon! otobüste yakalandı
Haydi Isparta'da yüzme bilmeyen kalmasın
Öğrenciler “Keşif Isparta” ile Bu Hafta Kızıldağ Milli Parkı’nı Keşfetti
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
ISPARTA'YA TORKU ET DÖNER ZİYAFETİ GELDİISPARTA'YA TORKU ET DÖNER ZİYAFETİ GELDİ12 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık EviLezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi12 Ekim 2019
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlarDijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar12 Ekim 2019
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenilemeGökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme14 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyorKamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor15 Ekim 2019