ADANA - Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) akademik yıl açılış töreni düzenlendi.



Vali Vekili Mustafa Aydın, Mithat Özsan Amfisi'ndeki törende, ülkeleri ve toplumları aklın ve bilimin ışığında aydınlatan üniversitelerin kentin de sosyal ve kültürel ortamının, ekonomisinin odak noktası olduğunu söyledi.

Ülkenin ve milletin vizyon projelerine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda üniversiteye gereken desteği vermeyi sürdüreceklerini belirten Aydın, yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da 2019-2020 eğitim-öğretim yılına 11 bin 603'ü ön lisans, 34 bin 848'i lisans ve 6 bin 849'u ise lisansüstü olmak üzere 53 bin 300 kayıtlı öğrenci ile başladıklarını kaydetti.

Üniversitelerinde 18 fakülte, 3 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında 86 lisans programı, 11 meslek yüksekokulunda ise 85 ön lisans programı bulunduğunu aktaran Kibar, şöyle devam etti:

"Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz 46 yılda 180 bine ulaşan mezunu, bugün için 2 bin 200'e yaklaşan akademik kadrosu ve 2 bin 250'ye varan idari personeli ile çağdaş Türkiye'nin gelişim sürecine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Üniversitemiz öğrencilerine sunduğu olanaklarıyla, bölge ülkelerin öğrencileri açısından da çok önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Öğrencilerimizin 2 bin 247'si 99 farklı ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası öğrenci olup bu öğrencilerimizin oranı yüzde 4'e çıkmıştır. Yapacağımız çalışmalarla uluslararası öğrenci sayımızı yüzde 5'in üzerine çıkararak misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefimiz kapsamında, YÖK tarafından üniversitemize verilen 'Araştırma Üniversitesi' kimliğimiz yanında, 'Uluslararası Üniversite' kimliğimizi de pekiştirmeye çalışıyoruz."

Törende, ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.



Daha sonra ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akın, "Ar-Ge'den Yüksek Katma Değerli Ürüne Geçiş Süreçleri: MEMS Teknolojisindeki Deneyim" konulu ilk dersi verdi.



