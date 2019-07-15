ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mimarlık Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, üniversitenin daha kaliteli, çağdaş, öğrenci merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma hedefini koruduğunu kaydetti.

ÇÜ Mimarlık Fakültesi'nin en son kurulan fakülte olduğunu hatırlatan Kibar, fakültenin güçlü ve nitelikli kadrosuyla ülkenin en önde gelen mimarlık fakültelerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

ÇÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süha Berberoğlu da Çukurova Üniversitesi'nin bölgesine en fazla katkı sağlayan ve kaderini değiştiren üniversite olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Çukurova Devlet Konservatuvarı mezunu öğrenciler mini bir dinleti sundu.

Fakülte birincisinin yaş kütüğüne plakasını çakmasının ardından Rektör Prof. Dr. Kibar diploma ve plaketini takdim etti.

Bölüm öğrencilerinin akademisyenlerden diplomalarını almasının ardından öğrenciler keplerini fırlattı.