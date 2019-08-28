ADANA - (AA) Çukurova Belediyeler Birliği ağustos ayı encümen toplantısı Pozantı'da yapıldı.

Birlik Başkanı Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında toplanan birlik encümenine; Sarıça Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Reyhanlı Belediye BaşkanıMehmet Hacıoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan katıldı.

Bölgesel sorunlar ile belediyelerin içerisinde bulunduğu mali sorunlar, eğitim faaliyetleri ve proje konularının istişare edildiği toplantıda birliğin web sitesinin güncellenmesine karar verildi.

Toplantıda, eylül ayından başlamak suretiyle Hatay, Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsayan siyasi ayrım yapmaksızın belediye başkanlarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunulmasına, ilerleyen dönemlerde ise bölgesel çalıştay yaparak bölgesel sorunların Türkiye Belediyeler Birliği ve bakanlıklar düzeyine taşınarak çözümüne katkı sağlanması için prensip kararları alındı.





