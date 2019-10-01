'Çukur' karakterleri bilgisayar oyununa taşındı

Türk yapımı "Zula" oyunu ve televizyon dizisi "Çukur" ortak bir projeye imza attı. Proje kapsamında "Çukur" dizisinin haritası "Zula"da yerini alırken, dizinin sevilen karakterleri "Cumali Koçovalı" ve "Azer Kurtuluş" oyuna dahil edilecek.

'Çukur' karakterleri bilgisayar oyununa taşındı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - InGame Group ve Ay Yapım'ın iş birliğiyle Türk yapımı "Zula" oyunu ve televizyon dizisi "Çukur" ortak bir projeye imza attı.

Proje kapsamında "Çukur" dizisinin haritası bugünden itibaren "Zula"da yerini alırken, 1 Kasım'dan itibaren dizinin iki sevilen karakteri "Cumali Koçovalı" ve "Azer Kurtuluş" oyuna dahil edilecek.

"Zula" severlerin "Çukur Haritası", yepyeni "Çukur" ürünleri ve yeni karakterler ile oyun deneyimini daha üst seviyeye çıkaran projede, "Çukur" izleyicisi de dizi keyfine oyun heyecanını eklemiş olacak.

Oyun ve dizi sektörünü bir araya getiren projenin basın toplantısı, InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, Ay Yapım Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Çatay, Çukur dizisi oyuncuları Necip Memili ve Cihangir Ceyhan'ın katılımıyla Nonstop Zula Espor Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Burak Gözalan, Türkiye'nin dünya çapındaki oyuncu şirketi olma hedefiyle 7 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, Türk mühendislerce tasarlanan yerli oyun "Zula" ile bugün 3 farklı kıtada, 10 bölgede ve 11 farklı dilde 26 milyon oyuncu sayısına ulaştıklarını aktardı.

Son zamanlarda izleyicilerin daha çok heyecan ve deneyim beklentisinde olduğunun altını çizen Gözalan, "Oyunda da dizide de gençler daha çok interaktif uygulama ve daha çok heyecan istiyor. Biz de Zula ve Çukur gibi Türkiye'nin iki önemli markası olarak bu alanda bir ilke imza atıyoruz. Önümüzdeki yıllarda oyun sektörü ve sinema endüstrisinin iç içe girdiğine çok daha fazla şahit olacağız. Bunun ilk örneği Türkiye'de Zula ve Çukur projesinde deneyimlenecek, Çukur heyecanı Zula'da yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

Ay Yapım'dan oyun sektörüne ilk adımı

Kerem Çatay da dünyada yükselen trendler doğrultusunda uzun zamandır oyun pazarında yer almayı planlandıklarını hatırlatarak, bu iş birliğinin kendileri için büyük ve önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çatay, içerik ve oyun dünyası gibi birbiriyle uyumlu iki sektörün bir araya gelmesinin önemine değinerek, "Ürettiğimiz diğer diziler gibi Çukur da dünyada birçok ülkede izleyiciyle buluşuyor. Dizi ve oyun sektörleri, Türkiye'ye halihazırda yüksek katma değer sağlayan sektörler. Bu iş birliğinin hem her iki sektöre hem de ihracata katkı sağlayacağına inanıyorum. Ay Yapım için bu bir ilk adımdır, bundan sonra da oyun dünyasına yönelik projelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"Zula ile Çukur heyecanını her an yaşayabilecekler"

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden "Cumali Koçovalı"yı canlandıran oyuncu Necip Memili, "Zula" oyununun milyonlarca insan tarafından oynandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tarz popüler bir oyunun Çukur gibi beğenilen bir diziyle bir araya gelmesi güzel bir uyum oluşturdu diye düşünüyorum. Bu nedenle bu projenin parçası olmak, dizideki canlandırdığım karakterin bir oyun karakterine dönüşmesiyle bir ilke imza atmak gerçekten heyecan verici. Hayranlarımız artık diziyi izlemekle kalmayıp, Zula içinde kendi Çukur maceralarını da yaşayabilecekler."

Çukur'a geçtiğimiz sezon giren "Azer Kurtuluş" karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, sosyal çevresinin de böyle bir projede yer almasından ötürü memnun olduğunu söyleyerek, "Küçüklüğümde atari salonlarında çok vakit geçirdim. Yani ben de bir oyuncuyum. Bu nedenle bir oyun karakterine hayat vermek ve Zula oyuncularının oyun deneyiminin bir parçası olmak bana müthiş geliyor. Dizideki heyecan oyunda da devam edecek, dizinin hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki takipçileri Zula ile Çukur heyecanını her an yaşayabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejik olarak bu iki karakteri seçtik"

Burak Gözalan, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunculardan gelecek geri bildirimlerin kendileri için çok değerli olduğu dile getirdi.

Çukur haritasının beğeniyle karşılanıp içeriğin keyif alarak tüketeceğini düşündüğüne işaret eden Gözalan, şöyle konuştu:

"Bu 8 ayı geride bıraktığımız bir süreç. Biz stratejik olarak bu iki karakteri seçtik. Hem dizideki hem oyundaki konumlandırmalarının daha doğru olacağına ve daha doğru tüketileceğine inandığımız için. Sorunuzun yanıtı, evet olabilir, bunu zaman içerisinde göreceğiz. İki içerik de farklı zamanlarda üretiliyor ve tüketiliyor. Bizim dünyamız biraz daha yavaş, birçok konu biraz daha uzun sürüyor. Çünkü altında bir yazılım var her şeyden önce."

Kerem Çatay da "Zula" dünyasına misafir olduklarını ve o dünyaya uyduklarını söyleyerek, kullanıcılardan gelecek taleplere göre yeni değerlendirmeler yapabileceklerini ifade etti.

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