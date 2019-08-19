ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2019-2020 eğitim öğretim yılı kayıtları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Salonu ile Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Kozan İşletme Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Kozan, Karaisalı, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı meslek yüksekokullarında ilk kayıt heyecanı yaşandı.

Kayıt merkezine gelerek kayıt yaptıracak adayların işlemleri http://www.cu.edu.tr adresinde yer alan tarihlere göre yapılacak. Kayıtlar 23 Ağustos’ta sona erecek. Elektronik kayıtlar ise 21 Ağustos'ta son bulacak.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Genel Sekreter Nazan Karataş ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nazım Altan ilk gün kayıt yaptıran öğrenci ve aileleriyle buluştu.

Kibar, öğrenci ve ailelerine ÇÜ'yü tercih ettikleri için teşekkür etti. Kayıt sistemi ile ilgili velilere ve öğrencilere bilgi veren Kibar, numaratörlü sıra sistemi ile seri şekilde sorunsuz kayıtların yapıldığını belirtti.

Kibar, daha sonra numaratörden ilk sırayı alan ve Tıp Fakültesine yerleşmeye hak kazanan Samet Öztürk isimli öğrencinin kaydını gerçekleştirdi.