ANTALYA - Kepez ilçesinde çölyak hastaları için aşure günü etkinliği düzenlendi.

Muharrem ayı dolayısıyla Antalya Çölyak Derneğince gerçekleştirilen aşure gününde, çölyak hastaları bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara glütensiz aşure, pide, dondurma ve pasta ikramında bulunuldu.

Çölyak hastalarına destek için etkinlikte yer alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çölyak hastası çocuklarla aşure yedi, sohbet etti.

Tütüncü yaptığı konuşmada, aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Aşure sevinç ve bereketinin kentin her yerinde yaşandığını belirten Tütüncü, " Bu güzel günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çölyaklı çocuklarımız, bize glütensiz aşure ikram ettiler. Onlarla ve aileleriyle birlikte olmak çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.