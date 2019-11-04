Çok yağışlı bir kış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Birçok ülke yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor. Yarımada şeklindeki Türkiye, bu tür hava değişikliklerinin en çok etkile

Çok yağışlı bir kış beklenmiyor
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, iklim dengelerinin altüst olduğunu ve çok fazla yağışlı bir kış beklemediklerini bildirdi.

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı" başladı.

Coşkun, çalıştay kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim dengelerinin değiştiğini ve mevsimlerin kaydığını söyledi.

Bu değişikliğin her noktada hissedildiğine işaret eden Coşkun, örnek olarak, Antalya'da deniz ve kara hortumları ile taşkınlar yaşandığını kaydetti.

Antalya'da ani hava değişikliklerinin yaşandığını anlatan Coşkun, bu nedenle başka hortumların ve taşkınların olabileceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Kurulu'nda yer aldıklara dikkati çeken Coşkun, "Türk meteoroloji servisi, dünyadaki iklim, çevre ve meteoroloji alanlarında söz sahibi. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 11 bölgesel merkez var ve bunların ikisi Türkiye'de, kurumumuz bünyesinde." diye konuştu.

Bölgesel merkezlerde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (FFGS) aktif hale getirdiklerini belirten Coşkun, sistemin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Müdürlük olarak bir tahmin ve öngörü kuruluşu olduklarını hatırlatan Coşkun, bu sistem ile tahminleri anlık olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kitle iletişim araçları vasıtasıyla da vatandaşlarla paylaştıklarını bildirdi.

Coşkun, tahminlerde yüzde 90'ın üzerinde başarılı olduklarını belirtti.

- "Her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız"

Amaçlarının can ve mal kayıplarını en aza indirgemek olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Dünya çalkalanıyor. Birçok ülke yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor. Yarımada şeklindeki Türkiye, bu tür hava değişikliklerinin en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor. "

Uluslararası faaliyetleri önemsediklerini ve çalıştaydan çıkacak sonuçları önemli bulduklarını kaydeden Coşkun, 5 gün sürecek çalıştayda FFGS sisteminin Türkiye'de daha aktif hale getirilmesiyle ilgili kararlar alınacağını bildirdi.

- "Bu kış çok fazla yağış beklenmiyor"

Coşkun, erken uyarı sisteminin toplumu bilinçlendirme ve önlem alma noktasında faydaları olduğunu ifade etti.

Bu yıl nasıl bir kış beklendiğine dair soru üzerine ise Coşkun, "Küresel ısınma, iklim dengeleri altüst oldu. Açıkçası çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz. İklim projeksiyonlarımız var, mevsimsel tahminler yapıyoruz. Kurumumuzun Ar-Ge dairesi bu çalışmaları yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

70 ülkeden 200 temsilcinin katıldığı çalıştay, 8 Kasım'a kadar devam edecek.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!
Ayhan Usta'nın Adıyaman usulü çiğköftesi yolculuğuna devam ediyor!
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEĞİTİM-BİR-SEN 13. BÖLGE TOPLANTISI
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor
TED Isparta lise öğrencileri atıklardan tebeşir üretiyor
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta
SDÜ'lü öğrencilerden örnek proje
​ALTIN ELMA OPTİMİST YARIŞMALARI START ALDI
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli”
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslar yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019