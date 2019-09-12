ANKARA - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı bütün belediye başkanlarının konuşmalarını kendisi de ayrıca not aldı. Bizim açımızdan çok faydalı, güzel, sıcak bir toplantı oldu." dedi.

Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda belediyelerin önemi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir açıklama yaptığını ve "bu toplantının faydalı olacağını" söylediğini belirten Büyükerşen, daha sonra kürsüden toplantı masasına geçen Erdoğan'ın "Kimin ne derdi varsa burada söylesin" dediğini aktardı.

Söz alan bütün belediye başkanlarının, büyükşehir belediyelerinin yaşadığı sorunlardan bahsettiğini dile getiren Büyükerşen, CHP'nin buradaki sözcülüğünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını ifade etti.

Daha sonra CHP'li belediye başkanlarının ayrı ayrı söz alarak mevcut sistemde yaşadıkları güçlükleri ve bunların nasıl aşılacağını anlattığını belirten Büyükerşen, toplantıda, büyükşehir belediyelerinin il hudutlarındaki sorumluluklarının artmasına rağmen imkanlarının daraldığından, borçlarının fazlalığından ve yeni gelir kaynakları yaratılması gerektiğinden bahsedildiğini söyledi.

Büyükerşen, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı bütün belediye başkanlarının konuşmalarını kendisi de ayrıca not aldı. Müzakerelerin sonunda özellikle 'Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun değişmesi ve yeni sistemin nasıl olması' konuşuldu. İlgili bakanlar ve bürokratlarla çalışmaların südürülmesi, TBMM'ye kanun teklifi veya tasarısı şeklinde konu intikal ettirildiğinde, komisyonların çalışmalarında belediyeleri temsilen bazı belediye başkanlarından oluşan bir grubun görüşlerinin devamlı alınması gerektiğine işaret edildi. 'Sayın Ekrem İmamoğlu, ben, Ankara ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere belediye başkanlarından görüş bildirmek isteyenler o komisyonlarda dinlenmeli ve çalışma yapılmalı' denildi. Bizim açımızdan çok faydalı, güzel, sıcak bir toplantı oldu. Belediye başkanlarımız, bizzat bakanların kendileriyle ayrı ayrı temas etme fırsatı buldu."

Büyükşehir belediye başkanlarının her birinin yerel yönetimler sistemi ve belediyelerde yaşanan sorunlara ilişkin dosyalarla toplantılara geldiğini belirten Büyükerşen, "Onları da hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de bakanlara ilettik. Bakanlar hepsiyle ayrı ayrı ilgilenecekleri sözü verdiler. Çok ümitli şekilde ayrıldık." dedi.

- "Ana konu belediyelerin ekonomik kriziydi"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da işten çıkarmaların hiçbirinin keyfi olmadığını söyledi.

Bugünkü toplantının ana konusunu "belediyelerin düştüğü ekonomik krizin" oluşturduğunu belirten Karalar, hiçbir belediyenin şu anda vatandaşına, milletine, kentine hizmet edebilir durumda olmadığını ifade etti.

Bu şehirler arasında Adana'nın en kötü durumda bulunduğunu belirten Karalar, Adana'nın gelirinin yüzde 65'e yakınının işçiliğe gittiğini, bu şekilde işlerin yürümesinin mümkün görünmediğini anlattı.

Karalar, hizmet üretemeyen belediyeyi hizmet üretebilir hale getireceklerini ifade ederek, belediyelerde çalışmadan, işe gelip gitmeden maaş alanların olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden bu yana gerilen Türkiye'nin "bugünden sonra yumuşayacağını" ifade ettiğini aktaran Karalar, "Çok faydalı bir toplantı oldu. Biz de çok mutlu olduk. Biz, bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı tertiplediği, bakanlarla bizi buluşturduğu, gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

- "Olumlu bir hava vardı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de toplantıda muhalefet partisinin belediye başkanlarının da bulunmasının önemine dikkati çekti.

Toplantı salonunda olumlu bir hava olduğunu belirten Seçer, bu başlangıcın devamının gelmesini temenni etti.

Hem CHP'ye hem de AK Parti'ye mensup belediye başkanlarından bir komisyon oluşturulduğunu dile getiren Seçer, bu toplantıların istikrarlı şekilde devamının fayda sağlayacağına işaret etti.

Seçer, belediyelerin ekonomik olarak önemli sıkıntılar yaşadığını, bu durumun zaman zaman radikal önlemler almaya yol açtığını, bunun anlayışla karşılanması gerektiğini kaydetti.

- "Cumhurbaşkanı isimleri kendisi belirledi"

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına açık konuşmasında işten çıkarmalarla ilgili eleştirilerde bulundu. Toplantıda bunlar gündeme geldi mi?" sorusuna Büyükerşen, "Münhasıran 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' için söylemedi. Genelde bütün belediyeler için söyledi. Bunun için olunca da sadece muhalefet partileri büyükşehir belediyeleri değil, aynı zamanda iktidar partisinin belediyelerini de kapsayan bir konuşma oldu. Meseleye hukuki yönden, insanlık yönünden, vatandaşların ekonomik durumundan baktı." yanıtını verdi.

Büyükerşen, sadece İstanbul'da değil pek çok yerde işten çıkarmaların olduğunu, bazı yerlerde bunların zaruretten kaynaklandığını söyledi.

"Üç büyükşehire kayyum atanması toplatıda gündeme geldi mi?" sorusunu Büyükerşen, "Hayır, gelmedi." diye yanıtladı.

"Toplantıda kurulması kararlaştırılan komisyonda hangi belediye başkanları olacak?" sorusu üzerine Büyükerşen, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bendeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer AK Partili belediyelerden arkadaşlarımız var. Cumhurbaşkanı kendisi isimleri belirledi." dedi.

- "Müteşekkir olduğumu ifade ettim"

Büyükerşen, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın toplantıya katılmadığının" hatırlatılması üzerine Savaş'ın yurt dışı seyahati nedeniyle toplantıda bulunamadığını kaydetti.



Vahap Seçer de bir soru üzerine CHP'li belediyeler olarak bakanlıklarda bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Genel sekreter atayamadık, henüz onların 'olur'u gelmedi. Bazı konularda beklemedeyiz. Bazı konularda da açıkçası, örneğin Mersin'de raylı sistem projemiz var, Cumhurbaşkanlığında yatırım programına alınması bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı bunu onayladı. Bu olumlu bir şeydir. Ben, CHP'li belediye başkanı olarak kendisine müteşekkir olduğumu ifade ettim. Bundan sonraki süreçte de kurumlarda bekleyen evraklarımızın süratle işleme konulmasını kendilerinden istedik."