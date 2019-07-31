"Çocuklarımın yüzünü görmek istiyorum"

- Antalya'da iki çocuk annesi İsmihan Piker, halk arasında "Tavuk karası" olarak bilinen hastalığı nedeniyle 9 yıl önce kaybettiği görme yetisine yeniden kavuşup oğullarını görmek istiyor - İsmihan Piker: - "Çocuklarımın yüzünü görmek istiyorum. Onları

"Çocuklarımın yüzünü görmek istiyorum"
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da yaşayan İsmihan Piker, halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı nedeniyle 9 yıl önce kaybettiği görme yetisine yeniden kavuşmanın ve çocuklarını görmenin hayalini kuruyor.

Muratpaşa ilçesinde, iki katlı gecekondunun alt katında iki çocuğuyla yaşayan 47 yaşındaki İsmihan Piker'in dünyası, iki yaşında halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak bilinen hastalığa yakalanmasıyla kararmaya başladı.

Yıllar içinde görme kaybı iyice artan Piker'in ilk olarak sağ gözü, 9 yıl önce de sol gözü görme yetisini tamamen kaybetti.

Kayseri'de özel bir hastanede yapılan kök hücre tedavisinin ilk adımı PRP (Platelet Rich Plasma-Platelet (trombosit, pıhtı hücresi) uygulamasına mahalle halkının maddi yardımıyla giden Piker'in umudu, doktorların, tedaviyle az da olsa görebileceğini belirtmesi üzerine yeniden yeşerdi.

Kök hücre tedavisi için Sağlık Bakanlığından izin alınmasına karşın, gerekli 30 bin lirayı bulamayan Piker, yardımseverlerden destek bekliyor.

- "Yüzde 80-90 ihtimalle 1 ile 5 metre arasında görebileceğim"

Piker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yaşında yakalandığı hastalığa rağmen ilkokulu bitirdiğini ancak görmede azalma olunca eğitimini sürdüremediğini söyledi.

İki gözünü kaybettikten sonra bir yıl önce hastalığıyla ilgili Kayseri'deki bir hastanede kök hücre tedavisi uygulandığını öğrendiğini aktaran Piker, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımın yardımları, çabalarıyla Kayseri'ye tedaviye gittim. İlk başta sağ gözümün açılmayacağını sol gözümün ise yüzde 80-90 ihtimalle 1 ile 5 metre arasında görebileceğini söylediler. İğne tedavisine başladılar. İğne tedavisinden sonra doktor 'Işık fark edersen, sezersen bizi haberdar et' dedi. Bir iki gün içinde gözümde ışık belirdi. Arkadaşlarımın gözümün önünden geçip gittiklerini fark ettim. Akşam ışığın yanıp söndüğünü fark ettim. Çok güzel duyguydu. Tarif edilemez bir şeydi. Ardından beş defa daha iğne tedavisi gördüm. Yeterli parayı bulmam halinde görme özlemim sona erecek. Çocuklarımın yüzünü görmek istiyorum. Onları çok merak ettiğim için gözümün açılmasını çok istiyorum."

- "30 bin lira bulması imkansız"

Mahalle sakinlerinden polis memuru Tayfun Kır da eşinden ayrılan İsmihan Piker'e, sağlık problemleri nedeniyle mahalle halkı olarak yardım etmeye başladıklarını ifade etti.

Evinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Kır, "İsmihan ablamız kendisi araştırmış, Kayseri'de bir hastane bulmuş. Oraya gitmek maddi külfet. Her gidiş gelişi en az bin 500 liraya mal oluyordu. Yardım etmeye çalıştık. Sonra bize ışık görmeye başladığını söyledi. Tedavi başarılı olmaya başlayınca, doktor da 'Ameliyat olman gerekiyor, 30 bin lira lazım' dedi. Zaten bin 500 lirayı bulamayan birisinin 30 bin lira bulması imkansız. Hayırseverlerden yardım istiyoruz."

- "Görmede yüzde 20 artış kaydedilebiliyor"

Kayseri'deki özel hastanenin Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner de hastalarının tedavisinde, dört seans PRP uygulaması gerçekleştirdiklerini, olumlu sonuç alınca Sağlık Bakanlığından kök hücre tedavisi için izin aldıklarını belirtti.

Bu tedavinin henüz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeleri kapsamında olmadığını, ameliyat için gerekli maddi miktarın hastadan talep edildiğini ifade eden Öner, "Kök hücre tedavisiyle hastanın sol gözündeki görme oranında yüzde 20'ye kadar artış kaydedilebiliyor." dedi.

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