ANTALYA (AA) - Antalya'da açılan takı tasarım kursunda 9 ile 14 yaşındaki çocuklar, kendilerine özgün tasarımlarını hayata geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri Çaybaşı Kurs Merkezi'nde yaz tatillerini çeşitli aktivitelerle değerlendirmek isteyen çocuklar için takı tasarım kursu açıldı.

Merkez Takı Tasarım Öğretmeni Meral Bağzıklı, kursun yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yetişkinlerin zorlanarak yaptıkları makrome örgülerinin, renkli boncukların ilmek ilmek işlenerek minik parmakların özgür yaratıcılığıyla şık takılara dönüştüğünü anlatan Bağzıklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarımız takı tasarım kursunu çok sevdi. Bilişsel gelişimlerine de olumlu yönde katkı sunan çalışmalar okul derslerinde de başarılı olmalarını sağlıyor. Bunun sebebi takı tasarlarken dikkatli çalışmayı öğreniyorlar. Birçok zaman ellerinde bir iş varsa mola vermeden çalışıyorlar. Basmakalıp bir eğitimden ziyade takı tasarım çalışmalarında serbest zamanlar oluşturup, onların yararcılıklarını geliştiriyoruz. Uçsuz bucaksız bir hayal gücü ile yapmış oldukları takılar bizleri şaşırtıyor."

Takı tasarım kursuna katılan 11 yaşındaki Zehra Çetin, takı tasarlarken aklına çok değişik modeller geldiğini, bunları hayata geçirdiğini söyledi.

Annesine bileklik yapıp, hediye ettiğini dile getiren Çetin, "Tüm arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Evde boş boş tabletle zaman geçireceklerine çok güzel şeyler öğrenebilirler. Kendi yaptığım takıları kullanmanın mutluluğunu anlatamam ayrıca bu takıları satarak harçlıklarımızı da çıkarıyoruz." diye konuştu.

9 yaşındaki Hazal Dalkıran, kendi tasarım bilekliklerini çok beğendiğini belirtti.

