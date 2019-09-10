Çocuklar arasındaki en popüler kısa içerik "51. Bölgeye Akın" oldu

Kaspersky’nin internette çocukların güvenliğiyle ilgili hazırladığı yıllık rapora göre, yaz mevsiminde çocuklar 51. Bölge ile ilgili viral paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi - Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina: - "Kısa içerikler internet kült

Çocuklar arasındaki en popüler kısa içerik "51. Bölgeye Akın" oldu
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kaspersky’nin internette çocukların güvenliğiyle ilgili hazırladığı yıllık rapora göre, yaz mevsiminde çocuklar 51. Bölge ile ilgili viral paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, bu yaz çocuklar arasındaki en popüler kısa içeriklerle ilgili bilgilere, ebeveyn kontrolü özelliğine sahip Kaspersky ürünlerinden elde edilen anonim istatistiklerle ulaşıldı. Bu özellik, çocukları internetteki zararlı içeriklerden koruyup, ebeveynlerin çocukların internette neler yaptığını görebilmesini sağlıyor.

Bu yaz, bir buçuk milyondan fazla kişi Facebook’taki "51. Bölgeye Akın" adlı etkinliğe katılacağını belirtti. Etkinliğin amacı, üsteki gizli bir yere girerek 51. Bölge’de uzaylıların tutulup tutulmadığını anlamaktı. 51. Bölge’de ABD devletinin uzaylılar üzerinde araştırma yaptığı bir tesis bulunduğuna inanılıyor.

Popüler kültürde bölgenin 1940’lar, 50’ler ve 60’larda ABD Hava Kuvvetleri tarafından UFO araştırma merkezi olarak kullanıldığı kabul ediliyor. Aralarında Kurtuluş Günü ve Paul gibi yapımların da olduğu birçok filmde de 51. Bölge’den bahsediliyor. Bölgeyle ilgili Gizem, Alacakaranlık Kuşağı ve Gizli Dosyalar gibi televizyon dizilerinin bazı bölümlerine de ilham kaynağı oldu.


- "Kısa içerik aramalarının yüzde 12'si 51. Bölge'yle ilgili"


Uzaylıları görmek isteyen yetişkinler bunun için Facebook’ta "Hepimiz 51. Bölge Uzaylı Merkezi’nde toplanıp birlikte içeri gireceğiz" mesajıyla özel bir etkinlik başlattı.

Ayrıca, etkinlikten önce bir parti de organize edildi ve internetteki bu tartışmalara çocuklar da ilgi gösterdi. Etkinliğin yakaladığı popülerlik ortaya birçok kısa içeriğin çıkmasını da sağladı. Çocukların büyük bir kısmı da internette bu kısa içerikleri aradı.

Bu yaz yapılan kısa içerik aramalarının yüzde 12’si 51. Bölge ile ilgili oldu. Bu da rapora göre bunun çocuklar arasında en popüler ve en çok konuşulan konu olmasını sağladı. Her on çocuktan biri 51. Bölge’nin gizemiyle ilgili kısa içeriklere ilgi gösterdi. Çocuklar bölgeyle ilgili olarak "51. Bölge koordinatları", "51. Bölge UFO", "51. Bölge’ye Akın", "51. Bölge Akına Kayıt" ve "51. Bölge Uzaylılar" gibi aramalar yaptı. Bu yazın en çok aranan diğer popüler kısa içerikleri ise "suratsız kedi" (yüzde 4) ve "Ricardo Milos" (yüzde 3) oldu.


- "Çocuğunuzun ilgi gösterdiği şeylere dikkat edin"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, kısa içeriklerin internet kültürünün önemli bir parçası olduğunu, bu yaz çocukların "51. Bölge'ye akın" gibi komik kısa içerikler ve etkinliklere ilgi göstererek yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Trend olan kısa içerikleri anlayabilen ebeveynlerin çocuklarının internette nelere ilgi gösterdiğini de kavrayabildiğini belirten Larkina, "Çocukların internette nelere ilgi gösterdiğini bilmek, uygunsuz içeriklerle karşılaşmaktan kaçınmaya yardımcı oluyor. Ebeveynlere bu beceriyi edinmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kaspersky, çocukların internette gezinirken ve sevdikleri kısa içerikleri izlerken güvende olmasını sağlamak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Mevcut internet trendlerini takip ederek çocuğunuzun ilgi gösterdiği şeylere dikkat edin. Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi ölçülü bir şekilde kullanın.

Kaspersky Security Cloud ve Kaspersky Total Security gibi güvenilir çözümlerdeki ebeveyn kontrolü özelliklerini veya Kaspersky Safe Kids gibi özel yazılımları kullanarak çocuklarınızı zararlı web sitelerinden ve içeriklerden koruyabilir ve onların mutlu bir internet deneyimi yaşamasını sağlayabilirsiniz."

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