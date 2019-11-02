İSTANBUL - Citroen, hafif ticari araç ürün gamı için kapsamlı bir elektrikliye geçiş hamlesi başlattığını duyurdu.



Citroen açıklamasına göre, hafif ticari araç pazarının önemli oyuncuları arasında yer alan firma, 2019 yılının ilk yarısında elde ettiği yüzde 9,2'lik pazar payı ile Avrupa'da 6’ncı sırada yer alıyor.



Citroen bugüne kadar süregelen bu başarıyı bundan sonra da devam ettirmek için 2018 yılında "Inspired by pro" stratejisini devreye aldı ve söz konusu stratejiyi "Manufacture" adında bir satış sonrası hizmetler stratejisi ile destekledi. Bu strateji, yeni Berlingo Van, Jumpy, Jumper ürün gamı ile profesyonellerin ve ticari araç kullanıcılarının tüm gereksinimlerini karşılayan özel çözümler üretmeyi amaçlıyor.



Marka, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş stratejisine uygun olarak birçok elektrikli modelini pazara sunmayı ve tamamen elektrikli bir ürün gamına geçmeyi hedefliyor.



Açıklamaya göre markanın elektrikli hamlesi şirketin büyümesi için önemli bir itici güç olacak ve hafif ticari araç modellerinin yanı sıra markanın binek modellerine de yansıyacak. Marka, bir sonraki adım olarak 2020 yılında Groupe PSA'nın geliştirmiş olduğu elektrikli araç teknolojilerinden yararlanan Jumpy modelinin tamamen elektrikli versiyonunu pazara sunacak. Bunu 2021 yılında tamamen elektrikli yeni Berlingo Van takip edecek.









- Elektrikliye geçişin ilk modeli: Citroen Jumpy





Kompakt van segmenti modellerinden Citroen Jumpy, markanın "Inspired by Pro" stratejisine uygun olarak ve hafif ticari müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildi. 2016 yılında tanıtılan ve bu süre içerisinde 135 bin adet satılan Citroen Jumpy, sağlam, dayanıklı ve geniş kargo alanı ile son derece kullanışlı bir otomobil olarak beş farklı versiyonu ile satışa sunuluyor.

Şehir içi ve uzun menzili sayesinde şehir dışında da mobil olma imkanı sunan Citroen, 2020 yılında hafif ticari araç kullanıcıları ve profesyoneller için kompakt van modelinin tamamen elektrikli bir versiyonunu ürün gamına ekleyecek. Performans konusunda ödün vermeyen Elektrikli Jumper, kullanım kolaylığı ve rahatlık arayan ama aynı zamanda çevrecilik açısından içinin rahat olmasının isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Ayrıca ticari araç kullanıcılarına ve profesyonellere sadece kullanım anında yakıt ekonomisi veya emisyon kısıtlaması olan kent merkezilerine özgürce girebilme gibi avantajları sunmanın yanı sıra çevreyi koruma konusunda göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle de olumlu bir izlenim bırakıyor.



Groupe PSA’nın EMP2 çok-enerjili platformu üzerinde yükselen tamamen elektrikli Jumpy kullanıcının gereksinimleri doğrultusunda iki farklı menzil versiyonuyla sunulacak. Kullanıma sunulan menzil çözümleri farklı hafif ticari araç kullanıcıları ve profesyonellerin günlük iş akışı göz önünde bulundurularak belirlendi. Tamamen elektrikli Jumpy’de 50 kilowatt saat kapasiteli batarya tek bir şarj ile WLTP döngüsüne göre 200 kilometre (km) ve 75 kWh kapasiteli batarya tek bir şarj ile ise WLTP döngüsüne göre 300 km menzil sunuyor.



2020 yılında satışa sunulacak olan Elektrikli Jumpy, elektrikli kompakt hafif ticari araçlar sınıfında öncü olmayı hedefliyor.







- "Hafif ticari araç ürün gamının elektrikliye geçişi ile çok önemli bir hamle başlatılıyor"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Ürün ve Strateji Direktörü Laurence Hansen, şunları kaydetti:

"Citroen, hafif ticari araçlar konusunda yaklaşık 90 yıllık bir deneyime sahip asırlık bir marka. Çevre konularına her zaman büyük bir özen gösteren ve enerji geçiş sürecinde öncü oyunculardan biri olan Citroen, hafif ticari araç ürün gamının elektrikliye geçişi ile çok önemli bir hamle başlatıyor. Marka, Groupe PSA’nın elektrikli güç ve aktarma organları konusundaki bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanarak 2021 yılına kadar her bir kompakt van modeli için bir elektrikli versiyon sunarak içten yanmalı motor seçeneklerini tamamlamayı hedefliyor."

