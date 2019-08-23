KAHRAMANMARAŞ - Çin'in Jinhua kentine bağlı Yiwu Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında "kardeş şehir" mutabakatı imzalandı.

Temaslarda bulunmak üzere Kahmanmaraş'a gelen Yiwu Belediyesi heyetini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye ile Çin arasında 30 civarında kardeş şehir anlaşması olduğunu dile getirerek, bunun daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bir mutabakata vardıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ın tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve 7 bin yıldan fazla bir geçmişte sahip olduğunu anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Öyle tahmin ediyorum ki bu iş birliğimiz hem şehrimiz, hem Yiwu kenti arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Biz kardeş şehir ilişkisinde iki belediyeden öte bir iş birliği öngörüyoruz. Şehirleri kardeş yapmayı düşünüyoruz. Sadece iki belediye değil, o şehirdeki bütün aktörlerin muhataplarıyla birlikte bir kardeş şehir düşünüyoruz. Her kurumun birbiriyle iş birliği kurmasını istiyoruz. Burada mutlaka sürdürülebilir olmasına çok dikkat ediyoruz."

Kahramanmaraş'ta tekstil, mutfak eşyası, inşaat malzemesi, kadın ayakkabı üreticiliği ile dondurmanın öne çıkan sektörler olduğunu aktaran Güngör, "125 ülkeye ihracat yapan 300'ün üzerinde şirketimiz ve 2 milyar dolar civarında ihracatımız bulunuyor." dedi.

Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı Dua Jia da kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attıklarını söyledi.

Türkiye ile Çin'in birçok ortak yanı olduğunu ifade eden Jia, "Çok sıcak bir şekilde karşılandık. Şehriniz çok güzel, dinamik ve planlaması çok iyi. Uluslararası ticaret alanında çok iyiyiz. Geçen seneki ihracat hacmimiz 2,8 milyar doları geçti. Bu da Çin'de dış dünyaya açılan bir pencere olduğumuzu gösteriyor. Bu işbirliğimiz eşsiz bir kardeşlik olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Güngör ile Jia, kardeşlik mutabakatını imzaladı.

İmzalanan mutabakatla iki kent arasında ekonomik ve ticaret odaklı iş birliği kurulup, Kahramanmaraşlı dondurma üreticilerinin Yiwu'yu merkez alarak Çin'deki pazar paylarını genişletmesi ve firmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Ziyaretin ardından, Güngör ile Jia, birbirlerine yöresel hediyeler takdim ettiler.