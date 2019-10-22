Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta akrabalarıyla arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Cinayetin, akrabalar ara