'Cinayet Süsü' izleyici ile buluşuyor

Ali Atay'ın yönettiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı "Cinayet Süsü" izleyici ile buluşacak.

'Cinayet Süsü' izleyici ile buluşuyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

"Geçmişin Sırları"

Bart Freundlich'in yönettiği, Michelle Williams ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı "Geçmişin Sırları" izleyici ile buluşacak.

Anders Thomas Jensen, Susanne Bier ve Bart Freundlich'un senaryosunu birlikte kaleme aldığı film; varını yoğunu verdiği yetimhaneye finansal destek bulabilmek için Theresa ile birlikte bir düğüne katılması gereken "Isabel" adlı kadının hikayesini anlatıyor.

Başroldeki Michelle Williams ile Julianne Moore'a, Billy Crudup, Will Chase ve Abby Quinn eşlik ediyor.

"Çarpıcı Kız"

Luca Guadagnino'nun Cannes Film Festivali’nde prömiyeri gerçekleşen kısa filmi "Çarpıcı Kız", New York'ta yaşayan ve İtalyan asıllı Amerikalı bir yazar olan Francesca'nın, Roma'ya geri dönerek annesiyle bir araya gelmesini konu ediniyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Mia Goth, Marthe Keller, Kiki Layne ve Alba Rohrwacher yer alıyor.

"Deri Ceket"

Quentin Dupieux'nun yönettiği "Deri Ceket", püsküllü ceketine rahatsızlık derecesinde düşkün olan bir adamın farklı yollara sapan hayatını odağına alıyor.

Jean Dujardin, Adele Haenel, Albert Delpy, Coralie Russier ve Pierre Gomme'nin rol aldığı filmin senaryosu da yönetmen Quentin Dupieux'a ait.

Kurbanlarını telekinezi yoluyla öldüren katil lastikle ilgili filmi "Lastik" ile tanınan Fıransız müsizyen Quentin Dupieux, gerçeküstü kara komedi türünün akla gelen ilk isimlerinden.

"Muhbir"

Andrea Di Stefano'nun yönettiği "Muhbir", emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları anlatıyor.

Dram ve suç türündeki filmin başrollerinde Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Ana de Armas, Clive Owen, Sam Spruell, Ruth Bradley, Martin McCann ve Jenna Willis oynuyor.

"Cinayet Süsü"

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cinayet Süsü", gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediniyor.

Atay'ın senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynuyor.

"Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

Ahmet Erdal'ın yönetmenliğindeki TRT Çocuk'un animasyon dizisi "Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi" hikayesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor.

Filmin ana karakterleri olan Aslı, Can ve Mert, dizinin ilk bölümünde bir kaza sonucu başka bir boyuta ışınlanıyor ve Bulmaca Kulesi denilen bu yerde yollarını bulmaya ve gizemleri çözmeye başlıyorlar.

Film de ise kuleden ayrılarak Hüdaverdi'nin hükmettiği bölgeye ulaşmak için tehlikeler ve bulmacalarla dolu amansız bir maceraya atılıyorlar.

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