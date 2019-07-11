HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alınan önlemler sayesinde yılın ilk yarısında 1 milyon 300 bin lira tutarındaki kaçakçılığın önüne geçildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan araçlarda son teknolojik ürünler kullanılarak yaptığı aramalarda, çok sayıda kaçak ve yasa dışı ürün ele geçirildi.

Sınırda insan gözünün göremeyeceği bölgelerde arama yapan videoskoplarla araçların her noktasının ayrıntılı görüntüleyen ekiplerin yüz tanıma özellikli 170 güvenlik kamerası ve x-ray cihazlarının yanı sıra dedektör köpeklerle aldığı güvenlik tedbirleri sayesinde, yılın 6 ayında 1 milyon 300 bin lira tutarındaki kaçakçılığın önüne geçildi.

Uygulamalarda Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçirilmek istenen, hidrojen peroksit, kimyasal gübre, silah dürbünü, oto yedek parça ve çok sayıda gümrük kaçağı sigara bulundu.

Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın 6 ayında 79 bin 886 Suriyelinin ülkesine döndüğü, yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 tırın geçtiği öğrenildi.